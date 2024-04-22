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ТАСС

Предприятия ТОР "Патриотическая" выпустили тысячи единиц оборудования для СВО

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Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, в рамках режима производят одни из лучших тепловизионных прицелов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Предприятия, пользующиеся преференциями режима ТОР "Патриотическая", выпустили тысячи единиц оборудования для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Сейчас у нас есть оболочка ТОР "Патриотической". Она работает, производит тысячи экземпляров совершенно разного оборудования", - сказал он.

По его словам, в рамках режима производятся одни из лучших тепловизионных прицелов. "Багги, квадроциклы, беспилотники производятся. Недавно научились делать двигатели для беспилотников. Мы помогаем поддерживать производство и помогаем с отправкой в зону специальной военной операции", - добавил Трутнев.

Создать территорию опережающего развития под проекты оборонной промышленности вице-премьер предложил в конце января 2023 года. Резиденты ТОР, выпускающие продукцию двойного и военного назначения, могут получать льготные кредиты по ставке 1% и другие государственные меры поддержки. 

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