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ТАСС

Шойгу: выпускающий танки завод в Омской области в полном объеме выполняет гособоронзаказ

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Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 года
Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 года.
Источник изображения: АО "Омский завод транспортного машиностроения"

Предприятие успешно реализует поручения, полученные в ходе прошлой проверки, добавил глава Минобороны

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством предприятия по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области заявил, что оно в полном объеме выполняет задание по гособоронзаказу (ГОЗ), а также успешно реализует поручения, полученные в ходе прошлой проверки, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что по итогам посещения завода Шойгу провел совещание с руководством предприятия, Минобороны и Минпромторга, а также с представителями профильных органов военного управления.

"Глава российского военного ведомства отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки", - сообщили в Минобороны РФ. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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