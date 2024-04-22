Шойгу: выпускающий танки завод в Омской области в полном объеме выполняет гособоронзаказ

Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 года.

Предприятие успешно реализует поручения, полученные в ходе прошлой проверки, добавил глава Минобороны

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством предприятия по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области заявил, что оно в полном объеме выполняет задание по гособоронзаказу (ГОЗ), а также успешно реализует поручения, полученные в ходе прошлой проверки, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что по итогам посещения завода Шойгу провел совещание с руководством предприятия, Минобороны и Минпромторга, а также с представителями профильных органов военного управления.

"Глава российского военного ведомства отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки", - сообщили в Минобороны РФ.