Шойгу: выпускающий танки завод в Омской области в полном объеме выполняет гособоронзаказ

Предприятие успешно реализует поручения, полученные в ходе прошлой проверки, добавил глава Минобороны
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством предприятия по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области заявил, что оно в полном объеме выполняет задание по гособоронзаказу (ГОЗ), а также успешно реализует поручения, полученные в ходе прошлой проверки, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что по итогам посещения завода Шойгу провел совещание с руководством предприятия, Минобороны и Минпромторга, а также с представителями профильных органов военного управления.
"Глава российского военного ведомства отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки", - сообщили в Минобороны РФ.