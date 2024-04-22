Ураган калибра 57 мм: долгая история зенитной пушки С-60

Министерство обороны РФ неоднократно показывало кадры боевой работы автоматической зенитной пушки С-60, установленной на мобильную платформу, в зоне специальной военной операции (СВО). Орудие, история которого началась еще в годы Великой Отечественной войны, успешно поражает различные цели на современном поле боя. О том, как С-60 продолжает служить стране, а также о калибре 57 мм — в материале ТАСС

Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 применяется в ходе специальной военной операции с использованием тактики "кочующего орудия". 57-мм автоматическая пушка устанавливается на гусеничном или колесном шасси (к примеру, на гусеничном тягаче МТ-ЛБ или в кузове армейского грузовика). Благодаря этому расчет может быстро занимать огневую позицию, а после обстрела очередной цели оперативно ее сменить.

"Цели, по которым мы работаем, — это лесопосадки, где сидит противник. Нам сообщают координаты. Мы выезжаем по этим координатам и отрабатываем", — цитировало Минобороны РФ слова командира орудия с позывным Говар.

Заслуженный ветеран зенитной артиллерии в ходе СВО поражает и авиацию противника — правда, иначе, нежели заложено в его конструкцию. К примеру, в одном из эпизодов боевой работы расчет зенитной установки (ЗУ) С-60 уничтожил здание, где находились операторы БПЛА и запас дронов (так называемый "птичник").

Высокие характеристики зенитных артиллерийских комплексов позволяют им эффективно поражать наземные цели. Такая возможность штатно заложена во всех современных зенитных самоходках. Они приписаны к противовоздушной обороне Сухопутных войск (СВ), призваны прикрывать части на марше и поле боя, поэтому способны отражать атаки наземного противника — живой силы, бронетехники.

История создания и боевой путь

Автоматическая пушка калибра 57 мм начала разрабатываться в конце Великой Отечественной войны в Центральном артиллерийском конструкторском бюро (ЦАКБ) под руководством знаменитого конструктора артиллерийских систем Василия Грабина. Как показали боевые действия, зенитчикам необходимы были автоматические установки большего калибра, способные достать авиацию на возросших за время войны высотах полета, а также бороться с бронированием, которым обзавелись некоторые машины. К тому же скорости боевых самолетов возросли — появилась реактивная авиация.

В конце 1946 года опытный образец пушки прошел полигонные испытания, однако последующие доработки заняли три года. В начале 1950 года перспективное орудие было принято на вооружение под названием "57-мм автоматическая зенитная пушка АЗП-57". Пушка со стволом длиной более 4 м могла уничтожать воздушные цели на высоте до 5 км. Темп стрельбы достигал 120 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность была значительно ниже, так как АЗП-57 вела огонь снарядами в обоймах по четыре боеприпаса. К тому же при интенсивной стрельбе ствол пушки перегревался — без охлаждения после каждых 15 выстрелов рекомендовалось дать зенитке остыть в течение пяти минут. Пушка была установлена на буксируемой четырехколесной платформе, ее масса в боевом положении составила почти 5 т.

Главным отличием новинки от предыдущих артиллерийских зенитных установок стала высокая автоматизация боевой работы. Благодаря этому батарея АЗП-57 превратилась в один из первых зенитных комплексов. На цель пушка наводилась дистанционно благодаря следящим приводам под управлением приборов управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО), а те принимали целеуказание от различных радиолокационных средств. Всего в состав батареи с централизованным управлением могло входить до восьми пушек.

Зенитно-артиллерийский комплекс С-60. Источник: Александр Полегенько/ ТАСС

Дебют АЗП-57, или комплекса С-60, состоялся в ходе Корейской войны. Несмотря на выявившиеся недостатки конструкции, которые были затем устранены, пушка успешно сбивала американские самолеты. В советское время зенитные орудия С-60 широко поставлялись на экспорт, участвовали в боевых действиях во Вьетнаме, многочисленных локальных конфликтах.

От "Адской молотилки" до "Паука"

Недостатком буксируемых зениток С-60 является невысокая мобильность, поэтому уже в 1947 году под руководством Грабина в ЦНИИ-58 начали создавать самоходную зенитную артустановку на модифицированном шасси среднего танка Т-54. В ней использовались два ствола и автоматика заряжания от АЗП-57. На цель пушку "зенитного танка" наводили электрогидравлические приводы, общий боекомплект составлял 300 снарядов. Пушка располагалась в просторной башне, открытой сверху. Самоходка получила индекс С-68, а в 1955 году ее приняли на вооружение под названием ЗСУ-57-2. За огневую мощь установка получила прозвище "Адская молотилка". Впрочем, другие характеристики С-68 — отсутствие бортового радиолокатора, невысокое время реакции на цель — уже не позволяли эффективно бороться с современными реактивными самолетами.

Самоходная зенитная установка ЗСУ-57-2, 1959 год. Источник: © ТАСС

В 1958 году спаренная артустановка ЗСУ-57-2 получила флотскую прописку: на вооружение была принята двуствольная башенная морская артустановка АК-725. В ней применялось ленточное боепитание из подпалубного бункера большой емкости, а стволы имели устройство непрерывного водяного охлаждения, что позволило значительно увеличить количество выстрелов без перегрева. АК-725 до сих используется в кораблях Военно-морского флота РФ, моряки регулярно проводят из нее учебные стрельбы.

Об удачности решений, заложенных в комплекс С-60 конструкторами, можно судить по представленной несколько лет назад зарубежной артустановке. В ходе международной выставки вооружений IDEX 2019 оборонный конгломерат Golden Group из ОАЭ и словенская компания Valhalla совместно показали дистанционно управляемый боевой модуль Spider ("Паук"). Пятитонная турель с противопульным бронированием может монтироваться на носители или устанавливаться стационарно для защиты объектов. Его главным калибром является 57-мм автоматическая пушка с ленточным питанием — как утверждает портал Army Recognition, в ее основе лежит модернизированная советская зенитная пушка-долгожитель.

Ренессанс калибра 57 мм

Интерес к 57-мм пушкам вновь возник в новейший период истории военной техники. Отечественные оружейники выпустили сразу несколько дистанционно управляемых боевых модулей с автоматическими пушками калибра 57 мм. Так, специалисты ЦНИИ "Буревестник" сконструировали боевой модуль АУ-220М, предназначенный для установки на различную бронетехнику. Существует также корабельный вариант оружия.

Боевая машина "Деривация-ПВО" 2С38, оснащенная скорострельной 57 мм пушкой, - сенсация выставки. Источник: Алексей Моисеев

В 2018 году на форуме "Армия" был представлен зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО". Он создан на шасси боевой машины пехоты БМП-3 с модулем АУ-220М и предназначен для борьбы с современными средствами воздушного нападения — крылатыми и авиационными ракетами, малыми беспилотниками — в ближней зоне. Для этого "Деривация-ПВО" способна вести огонь 57-мм снарядами с программируемым воздушным подрывом. Несколько таких снарядов могут уничтожить целый рой дронов облаком поражающих элементов. Проведенные испытания уже подтвердили эффективность новой самоходной зенитки. Помимо этого, перспективная самоходка способна бороться с различными наземными целями.

Оснащение БМП Т-15 "Армата" новым модулем позволит существенно повысить боевую мощь. Источник: Сергей Михеев/ РГ

Еще одно применение АУ-220М — в составе тяжелой боевой машины пехоты Т-15 на платформе "Армата". В этом исполнении пушка АУ-220М дополнена сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака". Изначально на Т-15 был установлен модуль с 30-мм автоматической пушкой.

"В прошлом году мы завершили разработку сразу нескольких новейших систем, — рассказал в интервью ТАСС индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев в апреле текущего года. — Среди них 152-мм колесная гаубица "Мальва", самоходный 82-мм миномет "Дрок", 57-мм зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Эта техника обладает передовыми боевыми качествами, обеспечивает хорошую защиту экипажа. Она очень нужна в зоне СВО, мы это понимаем и сделали все, чтобы выполнить задачу как можно быстрее".

Виктор Бодров

Использовались материалы книги Александра Широкорада "Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В. Грабина"