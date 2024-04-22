«Самый живучий танк»: показан последний прототип Challenger 3

Источник изображения: topwar.ru
С производственной линии завода Rheinmetall BAE Systems в британском Телфорде сошел последний из восьми прототипов танка Challenger 3 (который также позиционируется как первый предсерийный экземпляр), которые были запланированы к выпуску Минобороны страны.
- заявили по этому поводу в военном ведомстве.
В Минобороны пояснили, что первый прототип уже демонстрирует свои возможности на испытаниях, а следующим семи ОБТ предстоит пройти полный цикл тестирования. По его итогам планируется приступить к производству 140 единиц Challenger 3 [то есть глубокой модернизации старых машин Challenger 2 до нового уровня].
Источник изображения: topwar.ru
- пояснили в МО.
Как ожидается, Challenger 3 с новой башней с гладкоствольной пушкой, улучшенной броней и оборудованием останется на вооружении как минимум до 2040 года. Новая модификация машины должна стать стержнем боевых групп бронетанковой бригады, наряду с БМП Ajax и БТР Boxer.
- отметили в МО.