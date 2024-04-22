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Известия.ru

Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/

Разработчик: «Волнорез» не дал БПЛА поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» защитил российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек», оставленную в поле, от атак FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи, рассказала 19 апреля разработчик системы.

«Случай, когда «Волнорез» спас уже не жизни, а технику, произошел с ТОС «Солнцепек». По какой-то причине, видимо, из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на «заглушенной» машине всё равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов «Солнцепек» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и всё равно не смог поразить», — рассказал он «РИА Новости».

После эвакуации «Солнцепека» с поля машину починили и снова ввели в строй.

Систему РЭБ «Волнорез» впервые представили на военно-техническом форуме «Армия-2023». Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина — 484 мм, вес — 13 кг) конуса, который магнитной «липучкой» устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и прочее) и гражданскую технику.

Особенность комплекса в его модульности — в «Волнорез» прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы системы устанавливают на свои машины новые «конусы», модифицируя систему РЭБ под конкретные угрозы.

18 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как готовят операторов или внешних пилотов дронов. Они учатся на специальных симуляторах с программами, имитирующими боевую работу. Практическая работа проходит на полигоне.

12 апреля Минобороны РФ показало, как экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении. В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожили укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой украинских боевиков.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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