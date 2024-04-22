«Передадим ещё больше IRIS-T»: производитель зенитных ракетных систем пообещал новые поставки ВСУ

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После того, как киевский режим согласился развернуть в стране тотальную мобилизацию, он получил «вотум доверия» со стороны своих западных «партнеров». Конгресс США может в ближайшие дни принять решение о выделении многомиллиардной военной помощи, в то время как на Украину потянулись правительственные делегации из Европы, обещающие поставки наиболее востребованной матчасти.

Так, в состав «десанта» из Берлина во главе с вице-канцлером Робертом Хабеком вошли многочисленные немецкие промышленники, включая Гельмута Рауха – главу компании Diehl Defence, производящей ЗРК IRIS-T. В ходе встречи с украинским руководством он заявил о предстоящих поставках этих комплексов для нужд ВСУ:

На Украине уже размещены три наши зенитные ракетные системы, однако еще больше будет передано в текущем году. Следующая система [будет доставлена] через несколько недель

- приводит издание Bild слова Хабека.

Согласно официальным данным, ФРГ поставила ВСУ два комплекса IRIS-T SLM (средней дальности) – по три ПУ на каждый – и две ПУ IRIS-T SLS (малой дальности). При этом было зафиксировано поражение части из них, в связи с чем неясно, сколько ПУ осталось в строю.

Ранее, в 2023 году, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат выразил удовлетворение работой первого IRIS-T, заявив, что система «показывает 100% эффективность». Хотя в условиях полной зависимости Украины от военных поставок из-за рубежа критика выпрашиваемой западной техники чревата последствиями.