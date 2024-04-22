Глава МИД Японии и генсек НАТО договорились продолжать сотрудничество в поддержке Украины

Также Ёко Камикава и Йенс Столтенберг обсудили дальнейшее сотрудничество в области кибербезопасности, космоса и стратегической коммуникации

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Япония и НАТО будут продолжать сотрудничать для оказания поддержки Украине, а также координировать действия по ситуации в других регионах. Об этом на встрече в Италии договорились глава японского МИД Ёко Камикава и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщило японское внешнеполитическое ведомство, они обсудили ситуацию на Украине и "региональные ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе", а также "подтвердили тесную координацию по поддержке Украины и других регионов".

Кроме того, японский министр положительно оценила тот факт, что НАТО "в последние годы обратила внимание на Индо-Тихоокеанский регион", отметив при этом "неделимость безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Согласился с этим и Столтенберг, который подчеркнул, что "безопасность Азии и Европы связаны", а "то, что происходит в Азии, важно для Европы", и наоборот, в связи с чем "Япония является важным партнером НАТО". Стороны договорились продвигать сотрудничество "в области кибербезопасности, космоса и стратегической коммуникации".

В последние годы Япония активно расширяет сотрудничество с НАТО. Премьер-министр Фумио Кисида уже дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.

НАТО в 2023 году стала активно обсуждать вопрос об открытии в Токио своего постоянного представительства. Его предполагалось сделать центром активности альянса в Азии. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, однако согласия на этот счет добиться не удалось. По данным газеты Nikkei, важнейшую роль при этом сыграла позиция Франции: она предпочла не провоцировать Китай, который резко выступал против открытия офиса НАТО в Японии.