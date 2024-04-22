Подполковник раскрыл уловку ВСУ для атак российским городам

Подполковник Ильин: ВСУ воспользовались направлением ветра для атак по РФ

Бывший военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин в интервью URA.RU раскрыл уловку Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак по российским городам. Он отметил, что военные воспользовались направлением ветра и запустили метеозонды со взрывчаткой.

Эксперт уточнил, что метеорологические шары бывают до двух метров в диаметре. «Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада», — сказал он.

Ильин добавил, что потоки были направлены с территории Украины в европейскую часть России. Таким образом, постоянно использовать метеозонды военные не смогут, только в тех случаях, когда ветер дует в нужном направлении.

Подполковник запаса также пояснил, что на шары крепят взрывчатые и зажигательные вещества. Кроме того, на него может быть установлен контроллер, который по координатам со спутника отстегнет подвесную систему в определенном месте.

В ночь на 18 апреля ВСУ предприняли попытку атаки по объектам на территории России с помощью ракет, реактивных снарядов беспилотников и воздушных шаров. Об этом сообщили в Минобороны. Три малоразмерных воздушных шара сбили над Воронежской областью.