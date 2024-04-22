Войти
Lenta.ru

Подполковник раскрыл уловку ВСУ для атак российским городам

372
0
0
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Подполковник Ильин: ВСУ воспользовались направлением ветра для атак по РФ

Бывший военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин в интервью URA.RU раскрыл уловку Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак по российским городам. Он отметил, что военные воспользовались направлением ветра и запустили метеозонды со взрывчаткой.

Эксперт уточнил, что метеорологические шары бывают до двух метров в диаметре. «Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада», — сказал он.

Ильин добавил, что потоки были направлены с территории Украины в европейскую часть России. Таким образом, постоянно использовать метеозонды военные не смогут, только в тех случаях, когда ветер дует в нужном направлении.

Подполковник запаса также пояснил, что на шары крепят взрывчатые и зажигательные вещества. Кроме того, на него может быть установлен контроллер, который по координатам со спутника отстегнет подвесную систему в определенном месте.

В ночь на 18 апреля ВСУ предприняли попытку атаки по объектам на территории России с помощью ракет, реактивных снарядов беспилотников и воздушных шаров. Об этом сообщили в Минобороны. Три малоразмерных воздушных шара сбили над Воронежской областью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.08.2007
Россия окружает себя "Печорой"
21.06.2007
Московский НПК "Авионика" предлагает в Ле Бурже новейшие системы управления многоцелевыми самолетами и вертолетами
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
11.05.2007
БЛИЖЕ И БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО АВИАПРОМУ, НО И КРЕСТЬЯНАМ
26.03.2007
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Россия готовит асимметричный ответ НАТО
22.01.2007
В КИЕВЕ ЖДУТ МАННЫ НЕБЕСНОЙ
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM