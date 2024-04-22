СМИ: миссия миротворцев РФ в Карабахе достигла целей и подошла к завершению

При посредничестве командования Российского миротворческого контингента удалось добиться стабилизации обстановки в регионе, пишет газета "Красная звезда"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Миссия Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе достигла своих целей и подошла к логическому завершению. Об этом сообщается в газете "Красная звезда".

Как отмечается в публикации, сейчас сложились объективные условия для свертывания российской миротворческой миссии в Карабахском экономическом районе Азербайджана. "Деятельность Российского миротворческого контингента принесла мир и стабильность в некогда конфликтный регион, а проводимая операция достигла своих целей и подошла к своему логическому завершению", - говорится в статье.

Как напомнили в газете, после перехода в сентябре 2023 года этой территории под полный контроль азербайджанских властей российские военнослужащие продолжили выполнять свой долг. Кроме того, при посредничестве командования Российского миротворческого контингента "в кратчайшие сроки удалось добиться стабилизации обстановки в регионе".

Отмечается, что российские военнослужащие обеспечили безопасный выезд армянского населения из региона в Армению. "Всего из Нагорного Карабаха выехало около 100 тысяч мирных жителей, в том числе 32 тысячи детей. Вертолетами армейской авиации ВКС России перевезено 258 тяжело больных и раненных из Ханкенди (Степанакерта) в медицинские учреждения Армении", - говорится в статье.

Между тем подчеркивается, что для содействия восстановлению мирной жизни в регионе подразделению ВС РФ необходимо продолжить деятельность по очистке местности в рамках гуманитарного разминирования.

О выводе миротворцев

В среду помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев заявил, что согласно решению высшего руководства России и Азербайджана в среду начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что вывод российских миротворцев из Карабаха начался.