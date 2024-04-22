"Страх и снарядный голод". Западный журналист побывал в окопах ВСУ (Foreign Policy, США)

FP: из-за снарядного голода ВСУ оказались в критической ситуации

Зияющие пустотой склады для боеприпасов поразили корреспондента FP, который побывал на позициях ВСУ. За бездействие Запада украинцы платят кровью, заявил ему один из солдат. При этом, по признанию военного, у российских сил запасы снарядов нескончаемы.

Мы стояли у склада боеприпасов бригады самоходной артиллерии, воюющей на восточном фронте. Дверь была заперта, а ключа у командира бригады не было.

Из-за угла выскочил солдат с покрасневшим от стыда и напряжения лицом. В руках он нес ключи. Солдат подбежал к двери склада.

До войны Валерий был пасечником, и разводить пчел у него получалось наверняка лучше, чем бегать на длинные дистанции.

"Я регулярно проверяю заброшенные ульи возле линии фронта", — рассказал он мне через переводчика. "Похоже, в этом году будет хороший урожай", — сказал он с улыбкой, готовя несколько кружек чая для сослуживцев.

Но несмотря на его веселость, ситуация за этой запертой дверью была намного более мрачной, чем готов открыто признать любой западный лидер. Зайдя на склад, я был поражен его пустотой.

Мы посещали участок фронта на востоке Украины, куда репортеров Foreign Policy пригласили пообщаться с военными, которым поставлена задача держать оборону, отражая непрекращающиеся атаки русских, применяющих разнообразные силы и средства. В интересах безопасности имена наших собеседников были изменены, а их местонахождение мы не раскрываем.

Был конец марта. Замерзшая украинская степь весной оттаяла, и на линии фронта нещадно палило солнце. Прошло шесть недель после падения расположенной в Донецкой области Авдеевки, где до конфликта проживало около 30 тысяч человек. Российское наступление не ослабевает, но после ухода ВСУ из авдеевской мясорубки украинская линия фронта стабилизировалась.

Однако возникшая в 2023 году нехватка боеприпасов начинает сказываться на военных действиях Украины. Крайне правая фракция республиканцев заблокировала в конгрессе американскую помощь Украине, а Европа не сумела удовлетворить ее потребности в артиллерийских снарядах.

В Киеве со вздохом облегчения встретили новость о том, что разработавшей схему приобретения снарядов Чехии удалось собрать до миллиона боеприпасов. Но на передовой нет никаких признаков пополнения запасов. Согласно чешскому плану, первые поставки начнутся только в июне. Аналогичная инициатива Эстонии, скорее всего, принесет результаты еще позже.

А на передовой обстановка критическая, поскольку украинские войска с большим трудом удерживают позиции, не имея боеприпасов для их защиты.

На склад я зашел с переводчиком, с украинским офицером по связям с прессой, с пасечником-фронтовиком Валерием и широкоплечим седеющим командиром бригады Владиславом. Он невероятно похож на бывшего министра иностранных дел Британии Доминика Рааба.

На складе мы увидели примерно два десятка деревянных ящиков со снарядами. Всего там было 30 122-миллиметровых снарядов натовского стандарта, полученных с пакистанских складов, и 60 советских 122-миллиметровых снарядов из скудных остатков украинских запасов.

Бригада, в которую я приехал, удерживала участок фронта шириной 20 километров. Когда я прибыл туда, в ее составе было девять действующих артиллерийских орудий, способных вести стрельбу на дальность до 15 километров. Получалось по 10 снарядов на гаубицу, причем каждая должна была прикрывать два километра фронта. И пополнения запасов снарядов в ближайшее время не ожидалось.

Пораженный таким состоянием дел, я спросил Владислава, как украинским солдатам удалось стабилизировать фронт после ухода из Авдеевки с учетом того, что у них так мало боеприпасов.

"Поскольку снарядов нет, расплачиваться приходится жизнями людей", — ответил он, ясно дав понять, что за бездействие Запада в вопросах поставок украинцы платят кровью.

Я спросил, какое сейчас соотношение артиллерийского огня между ВСУ и русскими, и Владислав привел новые мрачные цифры. "В хорошие дни соотношение по снарядам десять, двадцать к одному, — сказал он. — А в плохие возникает впечатление, что у них нескончаемые запасы".

На этом участке фронта русские проводят атаки не чаще, чем на других, но нехватка боеприпасов негативно сказывается на военных усилиях Украины в целом.

Командующий Европейским командованием вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи заявил 10 апреля на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил, что "в считанные недели" превосходство России над Украиной в снарядах составит 10 к 1. В некоторых подразделениях такая ситуация уже возникла.

Украина испытывает снарядный голод уже несколько месяцев. По словам Владислава, дефицит боеприпасов его бригада ощутила еще в феврале 2023 года, и с тех пор нехватка становится все серьезнее. Он рассказал, что украинское контрнаступление в 2023 году, которое в целом считается провальным, было начато несмотря на то, что войскам не хватало огневой мощи артиллерии, необходимой для ведения наступательных действий.

Запасы снарядов им не пополняли уже несколько месяцев, и бригада Владислава вынуждена их экономить, стреляя только тогда, когда это абсолютно необходимо для удержания позиций. По его словам, единственная причина, почему украинские войска не отходят еще дальше, это "профессионализм солдат и готовность к самопожертвованию".

"Не имея боеприпасов, мы вынуждены полагаться на резервы", — сказал он, добавив, что в таких обстоятельствах войска несут тяжелые потери.

Украинцы все равно более мотивированы, заявил Владислав, потому что они защищают свою землю. Но после первых неудач в ходе вооруженного конфликта русские существенно усовершенствовали свою тактику действий.

"Они выстраивают оборону, затем наступают, снова строят оборонительные позиции, потом опять наступают", — рассказал Владислав.

Украинцы же гораздо медленнее укрепляют свои позиции, давая русским дополнительные возможности для продвижения вперед. На это накладывается проблема нехватки боеприпасов.

Несмотря на резкие высказывания о наступлении, Владислав положительно отзывается о своих командирах на этом участке фронта. Он похвалил нового главнокомандующего Александра Сырского, назвав "правильным решением" организованный отход из Авдеевки.

В Киеве заговорили о возможном новом контрнаступлении в этом году, но оно кажется маловероятным. "Наступление? — спросил Владислав. — Да мы даже свои нынешние позиции удержать не можем".

Он заявил, что если не будет значительного увеличения поставок боеприпасов, его подчиненные будут вынуждены оставить занимаемую линию обороны и отойти еще дальше вглубь украинской территории. По его словам, украинцам нужно преимущество в снарядах как минимум три к одному, чтобы сдерживать противника.

А всему фронту необходимо гораздо больше боеприпасов, чем можно будет поставить в рамках чешской и эстонской инициатив. По словам бывшего министра обороны Алексея Резникова, Украине нужно как минимум 356 400 снарядов в месяц, чтобы продолжать боевые действия. Чешских поставок хватит всего на три месяца.

Я спросил Владислава, нуждается ли он в чем-то еще, кроме снарядов. Он подчеркнул, что проблема не только в боеприпасах, но и в боевой технике.

"Мне нужна новая артиллерия", — сказал он. Большая часть гаубиц в его бригаде была изготовлена в 1980-е годы, и сейчас у орудий большой износ, и они нуждаются в постоянном ремонте. Но Владислав утверждает, что его людям не нужна дополнительная подготовка, чтобы использовать бронетехнику натовского образца.

"Если я вожу старую "Ладу", то мне будет легко пересесть на "Мерседес"", — сказал он с улыбкой.

Но в этой части не все новости плохие. "Личным составом мы укомплектованы на 100%, — сказал Владислав. — У меня слишком много людей, и на всех не хватает орудий". По его словам, у него достаточно артиллеристов, чтобы укомплектовать три расчета. Но орудий для них нет.

Настроение у людей по-прежнему боевое. Те, с кем я беседовал, рассказывали, что моральный дух и желание воевать у них велики, как и прежде. Но складывающаяся ситуация явно сказывается и на них тоже.

Механик-водитель видавшей виды гаубицы 2С1 "Гвоздика" Олег (это советская самоходная артиллерийская установка) рассказал мне, что в последние недели невыносимо тяжело, однако он с товарищами по-прежнему сохраняет силы. "Если бы нас обеспечили снарядами, мы были бы готовы наступать. Но у нас их нет, — сказал он. — Мы думаем только об экономии боеприпасов, и больше ни о чем".

"Наша главная цель — пехота противника", — сказал другой солдат по имени Сергей. Без боеприпасов украинские артиллеристы не могут вести контрбатарейную борьбу на этом участке фронта, и они на своих позициях бессильны перед российской артиллерией. "Мы обстреливаем пехоту только для того, чтобы не дать ей наступать. Ни на что другое снарядов у нас нет", — продолжил Сергей.

По словам украинских солдат, если не считать российские обстрелы и атаки дронов, хуже всего видеть, как из-за нехватки снарядов погибают товарищи. "Мы слышим, как они страдают, и ощущаем свою бесполезность, — сказал механик-водитель Олег.

Говоря со мной, эти люди явно адресуют свои слова западной аудитории. Самый старший из них, Тарас, сказал мне, что будь у него возможность поговорить с американскими политиками, которые блокируют пакет военной помощи для Украины, он предложил бы им приехать на фронт и посмотреть, насколько критическая там ситуация.

"Эти политики должны приехать и повоевать вместе со мной, — заявил он. — Тогда они сами увидят, каково нам".

"Если мы не получим снаряды, чтобы отбросить их назад, то потом они придут за вами", — сказал Сергей.

А Олег добавил: "Если мы не дадим им отпор, тогда НАТО придется воевать с Россией".

В конце марта я побывал на нескольких участках фронта, и все мои собеседники рассказывали аналогичные истории об ухудшающейся обстановке на обширной линии фронта и о том, как все больше воодушевляется и смелеет Россия.

Киев начал отказываться от своей стратегии, которая в 2023 году не позволила ему освободить значительные участки территории. Теперь украинцы копают траншеи, строят фортификационные сооружения и оборонительные рубежи. Я побывал в граничащей с Россией Сумской области на северо-востоке Украины, которая одной из первых подверглась нападению в 2022 году. Там я увидел, как Украина активно готовится к самому худшему сценарию, причем даже в тех районах, которые полностью освобождены от российских войск. Она твердо намерена сорвать очередное российское наступление с северного направления, которое вполне возможно.

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии официального визита на те же самые оборонительные позиции в Сумской области, который состоялся четырьмя днями позже. Киев очень хочет, чтобы русские узнали о созданных им оборонительных укреплениях, видимо, надеясь удержать их от нового наступления.

Однако обстановка в этих приграничных регионах прискорбная, и у властей не остается иного выбора, кроме эвакуации целых сел и поселков, так как Россия постоянно обстреливает их со своей территории. Один из поселков, где мы побывали, почти полностью опустел, если не считать небольшой группы полицейских, которые укрываются от безжалостных обстрелов в подземном бункере.

В моей памяти навсегда останется то, что я увидел в моргах Славянска. Это город в Донецкой области. В день нашего приезда с фронта привезли четыре трупа. Трое были убиты за последние двое суток. Три солдата были убиты пулями в грудь. Это жестокое напоминание о том, что военные действия ведутся не только на дальности артиллерийского огня. Один солдат скончался после ранения в ногу. Украинские военные просто не сумели вовремя эвакуировать его в тыл, где солдату могли бы оказать медицинскую помощь. Он медленно истек кровью на руках у своих товарищей.

Это лишь один из нескольких моргов в этом районе, в одном городе, граничащем с восточным фронтом. И это были жертвы одного дня.

Такую цену платит народ, защищая Украину. Большая часть пролитой здесь крови — на руках западных политиков, которые блокируют военную помощь в угоду своим внутриполитическим интересам. Украинцы расплачиваются своими жизнями каждый день, а боеприпасы, между тем, пылятся на западных складах.

Перед отъездом я спросил Владислава, что бы он хотел сказать союзникам Украины.

Он ответил просто: "Мы можем остановить эту болезнь здесь, но только если вы обеспечите нас снарядами".

Автор: Оз Катерджи (Oz Katerji) — британский журналист-фрилансер ливанского происхождения, специализирующийся на конфликтах, правах человека и Ближнем Востоке