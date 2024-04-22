Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад

В Карелии развернут соединение, вооруженное комплексами «Искандер-М»

Недавно сформированный Ленинградский военный округ усиливают новыми соединениями. В Карелии создана отдельная ракетная бригада, вооруженная ракетными комплексами «Искандер-М», сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Кроме того, в состав округа переданы 11-й армейский корпус в Калининградской области, а также 14-й армейский корпус в Мурманской области. Эксперты называют укрепление северо-западных рубежей своевременным и адекватным ответом на вступление в НАТО Финляндии.

Новые соединения

Минобороны сформировало в Карелии отдельную ракетную бригаду, на вооружении у которой стоят оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Новое соединение вошло в состав недавно созданного Ленинградского военного округа (ЛенВО) наряду с двумя армейскими корпусами: 11-м, части которого расположены в Калининградской области, и 14-м, дислоцирующимся в Мурманской области.

— Формирование ракетной бригады — очень своевременное решение. Это адекватный ответ на вступление Финляндии в НАТО, — рассказал «Известиям» экс-командущий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев. — Если наступят худшие времена, то ракетная бригада уверенно скажет свое слово и решит те задачи, которые применимы по отношению к натовским силам, представляющим угрозу. Сейчас в целом укрепляют этот фланг, и правильно делают.

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«Искандеры» очень хорошо показали себя в ходе специальной военной операции, поэтому финны должны знать, что и к ним в случае чего может прилететь такая «радость», рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— 80 лет назад закончилась с ними война, спокойно и дружно жили, — отметил он. — Мы их не оккупировали, сильно не терзали. Они нам столько всего построили полезного, ценного. А потом финны взяли и разорвали в одночасье все хорошие, нормальные соседские отношения. Не братские, не родственные, но страна была нам как хороший сосед. Зачем Финляндия это сделала, не понятно, но она решила войти в НАТО. Соответственно у нас появился здоровый кусок границы с альянсом — более тысячи километров. Если раньше как таковых войск у нас там не было, только бригада на юге и на севере, то теперь за финнами надо следить.

По словам Дмитрия Болтенкова, у самой Финляндии неплохие вооруженные силы, кроме того, в стране возможно появление американских и британских солдат. Из-за этого необходимо усиливать группировку войск, переориентировать, в частности, 14-й армейский корпус на сухопутного противника. Раньше он, по сути, объединял береговые войска Северного флота, теперь будет смотреть за северной частью России, пояснил эксперт.

О формировании 11-го армейского корпуса министр обороны Сергей Шойгу сообщил в 2016 году. Новое объединение вошло в состав Балтийского флота. С 2020 года командует корпусом генерал-лейтенант Андрей Рузинский. В его состав входят мотострелковые, артиллерийские, ракетные соединения, части материально-технического обеспечения и другие формирования.

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Армейский корпус стал преемником 11-й общевойсковой армии, которая в советское время дислоцировалась в Калининградской области.

В апреле 2017 года в составе Северного флота был сформирован 14-й армейский корпус. Располагается он на территории Мурманской области. Командует им с 2022 года генерал-майор Борис Фомичёв.

Для действий в условиях Заполярья личный состав арктических мотострелковых бригад проходит особую практику. Бойцы получают лыжную подготовку, готовятся использовать оленьи и собачьи упряжки.

Усиление направления

Укрепление северо-западных рубежей началось в 2022 году, когда Финляндия и Швеция заявили о своем стремлении в НАТО. Тогда же глава Минобороны РФ заявил, что Западный военный округ будет разделен на два — Московский и Ленинградский. В июле прошлого года глава военного ведомства сообщил, что, в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности вооруженных сил, формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. ЛенВО должен парировать угрозы на северо-западном, а МВО — на центральном направлении.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар Источник изображения: iz.ru

26 февраля Владимир Путин подписал указ о воссоздании двух округов. ЛенВО определен в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, а также Ненецкого автономного округа.

В состав МВО вошли территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Москвы.

В начале года «Известия» сообщали, что в составе Ленинградского военного округа появятся новые мотострелковые дивизии. По словам источников «Известий», рассматривается и возможность создания в составе ЛенВО танковой дивизии, однако насчет нее решение пока не принято. Новые соединения будут прикрывать северо-западные регионы России.

На западном направлении также развернут новую армию ВВС и ПВО. Она будет состоять из полков истребителей, бомбардировщиков, а также частей противовоздушной обороны и радиотехнических войск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Также западное стратегическое направление усиливают частями штурмовой авиации, укомплектованными знаменитыми «Грачами» — штурмовиками семейства Су-25. Их задачей станет непосредственная поддержка сухопутных войск на поле боя. Также штурмовики будут взаимодействовать с вертолетами армейской авиации.

Владимир Матвеев

Юлия Леонова

Роман Крецул