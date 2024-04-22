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ТАСС

В Швеции не исключили отправку на Украину ЗРК Patriot

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Зенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

Шведский премьер Ульф Кристерссон уточнил, что более подробную информацию предоставит позднее

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключает возможность отправки на Украину одного из четырех зенитно-ракетных комплексов Patriot, имеющихся у вооруженных сил Швеции.

"Европейские страны согласны с тем, что именно сейчас [системы ПВО] в подходящем объеме и из подходящих стран могут принести Украине большую пользу, - заявил шведский премьер на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе. - Позднее мы объявим, что конкретно сможем отправить. Я не собираюсь обещать, что Швеция выберет именно Patriot. Я бы не стал исключать этого, но не хочу обещать это прямо сейчас".

Такое решение может быть принято на фоне настойчивого требования ЕС и НАТО об увеличении военной помощи Украине и в рамках инициативы Германии об усилении украинской ПВО.

В 2018 году в Швеции было принято решение о покупке американской системы ПВО Patriot, что стало частью перевооружения ВС страны. После проекта разработки и производства истребителей JAS Gripen, покупка американских ЗРК за 35 млрд крон ($3,19 млрд) стала самым большим вложением в оборону страны.

В 2023 году Германия передала Киеву две таких системы из запасов Бундесвера, однако на этой неделе глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила, что запасы систем ПВО Patriot у Германии для возможной передачи Киеву исчерпаны. Об отсутствии возможности передать Украине ЗРК Patriot рассказал недавно журналистам и президент Польши Анджей Дуда, по словам которого, республика только начинает создавать собственную систему противоракетной обороны.

Во вторник глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина "отчаянно просит" у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. До этого Зеленский сказал, что Украина оказалась в очереди за Patriot и ракетами к ним, а с Западом сложно договориться о новых поставках. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в число приоритетных направлений работы его ведомства в 2024 году войдет обеспечение поставок Киеву систем Patriot или SAMP-T. При этом он отметил, что традиционные методы "вежливой и тихой" дипломатии не позволили этого добиться, поэтому необходимо использовать другие методы. 

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Швеция
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Gripen NG
Patriot ЗРК
Проекты
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