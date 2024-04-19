Учебный центр РАТА подготовил первую группу специалистов по техобслуживанию МС-21

Авиационный учебный центр РАТА ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации завершил подготовку первой группы из 22 специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов для эксплуатации новейшего российского самолета МС-21 с двигателями ПД-14.

Разработка учебной программы для авиационного персонала началась сразу после получения ПАО «Яковлев» одобрения главных изменений в сертификат типа МС-21, позволяющих выпускать самолет с крылом из отечественных композиционных материалов и российским двигателем. В январе 2024 года АУЦ РАТА был сертифицирован по программам подготовки специалистов, осуществляющих техническое обслуживание воздушного судна для эксплуатации МС-21 с двигателями ПД-14.

«Мы проделали серьезную работу, которая включала в себя разработку и утверждение эксплуатационной документации, программ подготовки авиационного персонала для МС-21, а также разработку учебно-методических материалов и согласование в уполномоченном органе в области гражданской авиации преподавательского состава и порядка обучения стартовых групп. Это работа на опережение, чтобы к моменту сертификации самолета в российском облике у нас уже был готов персонал для его обслуживания», – отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

Первая группа обучаемых была сформирована в основном за счет сотрудников авиационно-технического комплекса «Яковлева» в городе Жуковском, который в настоящее время осуществляет обслуживание самолетов SJ-100. Кроме того, обучение прошли представители авиакомпании Red Wings и авиационного учебного центра «Академия 033».

Авиационный учебный центр РАТА на сегодняшний день является ключевым элементом системы послепродажного обслуживания новейших российских самолетов производства ПАО «Яковлев», занимаясь подготовкой персонала для эксплуатации самолетов МС-21 и импортозамещенного SJ-100.