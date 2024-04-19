«Микрону» в импортозамещении материалов помогут партнеры

«Микрону» помогут в импортозамещении материалов

Самый крупный отечественный производитель микрочипов «Микрон» объявил о договоренности с двумя российскими партнерами, которая позволит повысить степень импортозамещения в области производства микрочипов.

В рамках этого сотрудничества будут импортозамещены пластик, блистерная лента и некоторые другие материалы, необходимые при автоматизированном монтаже кристаллов в корпуса. Первым из них стало ЦКБ «Дейтон», которое пообещало «Микрону», что к 2027 году полностью освоит массовый выпуск новых типов пластиковых упаковок для полупроводниковой продукции. В свою очередь «М-Тех» будет содействовать «Микрону» в области наладки серийного производства микросхем с отечественными материалами и их упаковкой в новые пластиковые корпуса.

«Микрону» помогут в импортозамещении материалов

К слову, «М-Тех» — единственный российский производитель, занимающийся выпуском блистерных антистатических лент для упаковки электронных компонентов и катушек для упаковки при автоматизированном поверхностном монтаже. Напомним, в прошлом месяце на «Микроне» начала работу линия по сборке микросхем в пластик, которая обеспечивает стабильный выпуск свыше 40 разных чипов с 10 типами корпусов.

Макс Антонов