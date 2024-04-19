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Ростех

Как рыба в воде: подводное снаряжение

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От простейших приспособлений для дыхания под водой до современных высокотехнологичных устройств – путь человека к освоению подводного мира был долгим и впечатляющим. Акваланги наших дней позволяют специалистам находиться под водой часами, выполняя сложные и опасные задачи. Например, заниматься поисково-спасательными работами.

Недавно Ростех передал волонтерам-поисковикам современное подводное снаряжение производства НПП «Респиратор». Предприятие много лет разрабатывает и выпускает редукторы, легочные автоматы и полноценные акваланги для погружений. Продукцией «Респиратора» пользуются как дайверы-любители, так и профессиональные водолазы.

Разбираемся, как устроены современные устройства для погружений под воду и как оборудование Ростеха помогает вести поиски даже в самых непростых условиях.

До самых глубин

Стремление покорить подводные пространства увлекало человечество с древних времен. Первые устройства для дыхания под водой были описаны еще в Античности, а в чертежах Леонардо да Винчи сохранились изображения мешков с дыхательной смесью и загубниками. Однако первый практически применимый автономный дыхательный аппарат появился лишь в 1865 году.

Разработанный французами Рукейролем и Денейрузом «Аэрофор» уже был снабжен важным устройством – мембранным редукционным клапаном, подающим воздух только в момент вдоха. Следующим шагом было увеличение запаса воздуха, и снова здесь были первыми французы, а именно военный капитан Ив Ле Приор, повысивший давление в баллоне.

Через десять лет исследователи Жак Ив Кусто и Эмиль Ганьян усовершенствовали аппарат, соединив два баллона с воздухом и редуктор. Их компания Aqua Lung («Водяное легкое») сделала значительный вклад в развитие подводного плавания, а слово «акваланг» стало нарицательным для подобных устройств. Современные акваланги включают новые материалы и технологии, но основной принцип их работы остался неизменным.

Как устроено «водяное легкое»

Основными компонентами современного акваланга являются баллон с воздухом, находящимся под высоким давлением (200-300 атмосфер) и двухступенчатый редуктор. Например, модель воздушно-дыхательного аппарата АВМ-15 производства НПП «Респиратор» включает два баллона по семь литров и может использовать не только воздух, но и обогащенные кислородом смеси, делая дыхание на глубине более комфортным.

Напрямую дышать сжатым воздухом из баллонов невозможно, поэтому перед его попаданием в легкие давление нужно снизить. Для этого применяется двухступенчатый регулятор, или редуктор. Первая ступень крепится к баллону и снижает давление до промежуточного значения. Вторая ступень регулятора подает воздух под давлением, равным давлению воды на любой глубине, и следит за подачей воздуха только в момент вдоха, что экономит его расход. Аппарат АВМ-15 является аквалангом открытого цикла: выдох происходит через мембранные клапаны прямо в воду.

Аналогично устроено большинство аквалангов. Все остальное – нюансы, которые, впрочем, могут быть немаловажными. Например, у АВМ-15 есть запатентованное сигнальное устройство «пузырькового» типа, которое предупреждает визуально и акустически о том, что запас воздух на исходе.

Поиск в сложных условиях

НПП «Респиратор» основано в 1932 году. Именно здесь разработали первый отечественный акваланг АВМ-1, который был запущен в серийное производство в 1957 году. Современное подводное оборудование предприятия Ростеха применяется как для дайвинга, так и для серьезных водолазных задач.

В марте этого года устройства Ростеха были переданы на тестирование волонтерскому сообществу «ДобротворецЪ». Это объединение неравнодушных людей − дайверов, водолазов, операторов дронов и эхолотов, судоводителей, − бесплатно занимающееся поиском пропавших на воде людей. Добровольцы сообщества помогают поисковикам и спасателям во многих регионах России, от Калининграда до Сахалина.

Фото: водолазная группа «ДобротворецЪ» Поиск людей, ставших жертвой водной стихии, зачастую проходит в непростых условиях, на различных глубинах и в разном климате с большим напряжением сил. И здесь очень важно, чтобы водолазное оборудование не подвело. По первым отзывам «добротворцев», редукторы и легочные автоматы производства Ростеха отличаются комфортом в эксплуатации, легкостью дыхания и простотой конструкции. Кроме того, устройства хорошо показали себя при работе в подледном пространстве. Морозоустойчивость снаряжения позволит водолазам дольше находиться под водой при низкой температуре, а также избежать промерзания и выхода оборудования из строя. Еще одно немаловажное преимущество – стоимость российского подводного снаряжения, которое в разы дешевле импортного. Обратная связь по результатам применения техники водолазами-добровольцами будет учтена при разработке новых моделей.

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Страны
Россия
Компании
Leonardo
Ростех
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