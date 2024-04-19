«Росэлектроника» представила отечественный программно-аппаратный комплекс для суперкомпьютеров

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал программно-аппаратный комплекс на базе отечественных технологий для проведения высокопроизводительных вычислений и создания облачных сервисов. Решение может масштабироваться до нескольких сотен узлов и позволяет строить системы, включающие тысячи виртуальных рабочих мест. Пропускная способность канала передачи данных нового комплекса составляет 75 Гбит/с с коммуникационной задержкой до 1 микросекунды, что можно сравнить с секундной задержкой при передаче данных с Луны на Землю. Опытный образец впервые демонстрируется в рамках выставки ExpoElectronica 2024.

Новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Базис», разработанный инженерами Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в «Росэлектронику»), предназначен для создания центров обработки и хранения данных, виртуализированных офисов, виртуальных машин, серверов графических приложений, а также суперкомпьютеров для нестандартных расчетов.

ПАК «Базис» состоит из трех серверов общего назначения, способных включать до 128 процессорных ядер и обеспечивать до 2 Тб оперативной памяти. Системные платы серверов спроектированы и произведены в НИЦЭВТ. Для объединения компьютеров в вычислительный кластер использована высокоскоростная коммуникационная сеть «Ангара», таже разработанная специалистами предприятия. Сетевое оборудование обеспечивает высокоинтенсивный обмен данными между серверами со сверхнизкой задержкой.

«Область применения нового программно-аппаратного комплекса очень широка. Например, наши технологии легко справятся с задачей создания виртуализированных инженерных рабочих мест с поддержкой аппаратной обработки 3D-графики. А высокая пропускная способность канала передачи данных и гибкая система масштабирования позволяют проводить сложнейшие вычислительные операции. Наши специалисты готовы рассчитать и адаптировать наш новый ПАК под конкретные задачи и потребности заказчика», – рассказал генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов.

Программно-аппаратный комплекс включен в Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения Минпромторга России.

НИЦЭВТ является разработчиком суперкомпьютерных технологий, средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков.

Выставка ExpoElectronica 2024 проходит с 16 по 18 апреля в московском МВЦ «Крокус Экспо».