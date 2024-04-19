Ростех подготовит тысячу наставников для промышленных предприятий к 2026 году

Госкорпорация Ростех запускает программу подготовки профессиональных наставников, направленную на ускоренную адаптацию новых работников промышленных предприятий Корпорации. До конца 2025 года в рамках «Школы наставника» Академией Ростеха будет подготовлено порядка 1000 таких специалистов.

«Школа наставника» – новая образовательная программа Академии Ростеха, инициированная Департаментом управления персоналом Госкорпорации. Цель программы – внедрить единые принципы и подходы к наставничеству на промышленных предприятиях Ростеха. Образовательный проект ориентирован на специалистов, выполняющих функции наставника, а также работников, ответственных за организацию системы наставничества в организации, в том числе на внутренних тренеров.

«В условиях роста гособоронзаказа и производственной программы промышленность остро нуждается в притоке кадров. Только в 2023 году на предприятия Ростеха было принято дополнительно более 70 тысяч человек. Спрос на привлечение и удержание специалистов по-прежнему высок. В этой ситуации решающую роль играют инструменты, позволяющие в сжатые сроки обеспечить приток квалифицированных рабочих. Именно наставничество – наиболее эффективный инструмент быстрого обучения на рабочем месте. Акцент в программе будет сделан не только на передачу навыков и знаний, но и на формирование у наставляемых корпоративных ценностей и государственного мышления. За два года мы планируем подготовить не менее 1000 профессиональных наставников для предприятий Корпорации. В целом, единые принципы и подходы к наставничеству внедрены уже более чем в 60% организаций Корпорации», – рассказала директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.

Выпускники «Школы наставника» Ростеха научатся проводить адаптацию новых работников по линии производственного персонала. Для обучения применяется комплекс образовательных инструментов, в том числе – интерактивные лекции, практические занятия, дискуссии и работа в группах, анализ практических ситуаций, симуляции и ролевые игры.

Первый пилотный набор «Школы наставника» состоялся в первых числах апреля. Его участниками стали 20 представителей организаций Ростеха из разных регионов страны. Обучение для них было организовано за счет средств Корпорации. Учащиеся Школы смогли получить и закрепить навыки эффективного взаимодействия с «новобранцами» промышленных предприятий, научились постановке задач, предоставлению обратной связи, прошли тренинги и практики, необходимые для работы с персоналом с учетом утвержденного Корпорацией профиля наставника. Как отметили в Академии Ростеха, в ближайшем будущем процесс подготовки наставников планируется сделать массовым, чтобы охватить весь контур Корпорации.

«Быть наставником – это не только научить подопечного делать конкретное количество единиц продукции в определенный период времени. Это и воспитательная функция, работа с ценностями, развитие личностных компетенций наставляемого. Все это требует от наставника самоотдачи, профессиональной квалификации и, безусловно, высокой степени личной приверженности к ценностям своего предприятия и Корпорации в целом. В рамках «Школы наставников» мы будем не только проводить обучающие тренинги для специалистов, но и планируем создать корпоративную базу знаний для профессионального сообщества наставников предприятий Ростеха, проводить для них регулярные вебинары и другие образовательные активности», – отметил генеральный директор Академии Ростеха Андрей Чоботов.

В перспективе оператор программы планирует организовать подготовку специалистов, способных обеспечить адаптацию и развитие не только линейных работников, но и руководителей среднего и высшего звена. Фокус программы также будет расширен на подготовку наставников для школьников, студентов, а также наставников для передачи ключевых знаний и навыков.