ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех в ближайшее время подключит к промышленному интернету вещей 600 станков. Таким образом, общая IIoT-сеть корпорации будет насчитывать более 2,5 тысяч единиц промышленного оборудования, а к 2026 году планируется увеличить ее до 4 тысяч.

Вопросы цифровой трансформации отрасли обсудили в рамках демо-дня Индустриального центра компетенций «Двигателестроение», организованного в ходе Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» в Рыбинске.

Масштабный IIoT-проект ОДК уже сделал корпорацию лидером по развитию промышленного интернета вещей в России. Он реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер» компании «Цифра». Система мониторинга «Диспетчер» позволяет управлять загрузкой производства и выявлять причины простоев, а также связывает производственное оборудование предприятий в единую сеть. Кроме того, система служит инструментом оптимизации технической поддержки и ремонтов и позволяет следить за эффективностью работы не только оборудования, но и персонала.

«К настоящему времени к IIoT в Объединенной двигателестроительной корпорации подключено восемь производственных площадок в разных регионах, это более 2 тысяч станков и прочего производственного оборудования. В этом году мы уже подключили 73 единицы оборудования на пермском «ОДК-Авиадвигатель», и до конца второго квартала 2024 года запланировано дополнительное подключение более 100 станков на самарском «ОДК-Кузнецов». В Уфе, на ОДК-УМПО, под контроль комплекса «Диспетчер» будет заведено еще 239 станков, а на «ОДК-Сатурн» – 67. Также в этом году мы подключим к промышленному интернету вещей новую площадку – 113 единиц производственного оборудования будет подключено на Омском моторостроительном заводе им. П.И. Баранова», – поделился планами директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

IIoT-сети на производственных площадках ОДК подключены к центральной аналитической системе предприятия «АРМ Холдинг», таким образом образуя сеть в масштабе всей корпорации. Проект реализуется в ОДК с 2017 года, сейчас с центральной BI-системой уже работают шесть производств, в перспективе к нему присоединятся все производственные предприятия корпорации. «АРМ Холдинг» выступает главным цифровым инструментом поддержки принятия управленческих решений. С ее помощью руководители ОДК получают актуальную информацию по загрузке и эффективности использования оборудования по всем производственным площадкам, а также аналитику по пропускной способности производства и возможность строить прогнозы по загрузке с учетом задач корпорации.

Параллельно ОДК ведет проект «Умный цех», в рамках которого на «ОДК-Сатурн» создается комплексная система управления производством на основе цифровой платформы ZIIoT (также разработка ГК «Цифра»), одним из поставщиков данных для которой выступает комплекс «Диспетчер».

«Расширение IIoT-подключений и реализация проекта «Умный цех» – ключевые шаги в построении прочного импортонезависимого цифрового фундамента корпорации. Они открывают для нас возможности дальнейшей автоматизации и интеллектуализации производства, так как дисциплинируют работу с промышленными данными и дают инструменты для быстрого и гибкого создания и внедрения новых прикладных решений, включая приложения на базе искусственного интеллекта», – дал оценку важности проектов директор по цифровой трансформации «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Проект внедрения ZIIoT получил поддержку Российского фонда развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Опыт «ОДК-Сатурн» может быть тиражирован на другие предприятия ОДК.

«Мы видим огромный потенциал повышения эффективности всей машиностроительной отрасли за счет внедрения технологий промышленного интернета вещей. Предприятия ОДК доказали, что за счет непрерывного мониторинга оборудования и продвинутой аналитики возможно увеличить загрузку производства до 40%, свести к минимуму необоснованные простои, перейти от плановых ремонтов техники к обслуживанию по наработке и в целом улучшить все ключевые показатели эффективности. Именно такие задачи поставлены в рамках комплексной программы развития двигателестроительной отрасли до 2030 года, и мы рады, что наши цифровые продукты помогают в ее реализации, при этом обеспечивая импортонезависимость предприятий», – отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.