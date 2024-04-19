«Неизвестна уместность на поле боя»: ВСУ модернизировали бронетранспортеры БТР-60ПБ из Болгарии

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В начале текущего года ВСУ получили первую партию БТР-60ПБ, которые болгарские власти обещали передать из арсеналов своей армии в рамках военной помощи киевскому режиму (всего речь шла о 100 единицах данной техники). После поступления данных бронетранспортеров развернулась их модернизация.

Как указывается в издании Army Recognition, прибывшие из Болгарии машины ранее хранились на военных складах, считались не подлежащими восстановлению из-за их износа и в значительной степени устарели с точки зрения технических характеристик:

Кроме капитального ремонта потребовалась комплексная модернизация для соответствия стандартам современной войны: улучшение мобильности, защиты и огневой мощи.

Отмечается, что старые 90-сильные двигатели ГАЗ-40П были заменены на два новых немецких Deutz BF4M2012 по 102 л.с., что позволило увеличить мощность машины до 205 л.с. при сохранении веса в 10,5 т. В отличие от болгарского варианта модернизации (до уровня БТР-60ПБ-МД1) решение сохранить две силовые установки дало возможность обойтись без внесения значительных конструктивных изменений в бронекорпус и моторный отсек.

Неудобные для высадки люки, расположенные по бокам десантного отделения, заменены дверями, что облегчает спешивание солдат. Было изменено расположение сидений внутри машины, что привело к увеличению вместимости. Теперь в машине могут расположиться 7 мотострелков и 3 члена экипажа: командир, механик-водитель и наводчик, который управляет пулеметной башней закрытого типа.

Она оснащена 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ, усиленными оптическими и тепловизионными прицельными системами. Пост мехвода оборудован украинской ИК-системой «SPO MBT» с камерами, которые обеспечивают видимость на расстоянии до 600 метров спереди и 25 метров сзади. Броня усилена стальными панелями Armox 500T [от шведского производителя], эффективными, как утверждается, против огня стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Установлена цифровая радиостанция Lybid-K-2RB и спутниковая навигационная система CH-4215.

Однако эти улучшения были жизненно необходимы, учитывая устаревание машин, присланных Болгарией. Еще неизвестно, будут ли модернизированные БТР-60 действительно уместны на современном поле боя

- указывается в издании.