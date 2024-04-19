«Возможности раскрылись на сто процентов»: украинские «энтузиасты» модернизируют ЗРК «Стрела-10»

Источник изображения: topwar.ru

Западные СМИ тиражируют информацию об «успешной» модернизации советского ЗРК малой дальности «Стрела-10», проведенной силами украинской «оборонки».

Украинская зенитная система обрела еще одну жизнь

- говорится в издании Defence24.

Фактически работы велись местными «энтузиастами» из некой Одесской конторы «КБ Технари», заинтересованными в сборе средств с населения. При этом их уровень явно не дотягивает до статуса «конструкторского бюро», как они себя позиционируют.

Как заявляют разработчики, советский ЗРК был оснащен собственным продуктом – оптоэлектронной системой «Валли», названной в честь робота из мультфильма. Как утверждается, она создана «на элементной базе 2023 года»:

Такой странный гибрид антиквариата и современных технологий дал неожиданный результат: возможности 50-летней «Стрелы» внезапно раскрылись почти на сто процентов. Как оказалось, «Стрела-10» таки может сбивать.

Источник изображения: topwar.ru

Поясняется, что «Валли» в течение шести недель проходил боевые испытания, обеспечив обнаружение и уничтожение пяти БПЛА Zala, «Ланцет» и Supercam. Теперь «КБ Технари» намерены организовать поставки своей оптоэлектронной системы в подразделения противовоздушной обороны «Юга» [оперативное командование, отвечающее за Николаевскую, Одесскую, Винницкую, Кировоградскую и подконтрольную ВСУ часть Херсонской области].

Учитывая уровень этой «революционной разработки», остаётся только пожелать дальнейшего «творческого» роста «КБ Технари» и расширения поставок созданных этой конторой творений для нужд ВСУ.