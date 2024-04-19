Глава МИД Ирана предупредил СБ ООН, что Тегеран отреагирует в случае израильских ударов

Нью-Йорк (ООН). 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Тегеран без колебаний примет контрмеры, если Израиль нанесет удары по его территории, предупредил во время заседания СБ ООН глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В случае любого применения со стороны израильского режима (...), мы без колебаний дадим решительный и необходимый ответ, чтобы Израиль пожалел о своих действиях", - предупредил он.

В ходе выступления иранский министр заявил, что недавние иранские удары по Израилю в ответ на израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске не нарушали международные нормы.

"Иранские удары были необходимы, другого выхода у нас не было", - сказал он.

Так, по словам главы МИД Ирана, его страна нанесла удары в свете того, что СБ ООН не смог даже согласовать заявление с осуждением удара по консульству в Дамаске. Кроме того, он напомнил, что Тегеран наносил удары только по израильским военным объектам, причем речь шла о двух военных базах, использовавшихся для атаки против консульства в сирийской столице.