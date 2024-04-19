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ТАСС

Премьер Словакии заявил, что в ЕС понимают неустойчивость военной ситуации на Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: AP Photo/ Petr David Josek

Роберт Фицо рассказал, что на завершившемся саммите ЕС были представлены итоги опроса населения стран сообщества, по его словам, участники встречи были "буквально шокированы" тем, что жители Европы желают мира

БРЮССЕЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза понимают, что на Украине сложилась неустойчивая ситуация в военном отношении. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо по завершении внеочередного саммита ЕС.

"Была дана [на саммите] оценка ситуации на Украине. Наконец преобладает реализм в выступлениях премьеров и глав государств. Каждый понимает, что ситуация в военном плане неустойчива на Украине. Все смотрят, что будет происходить в Швейцарии (на международных переговорах об урегулировании конфликта - прим. ТАСС), но там, наверное, ничего особенного происходить не будет, так как туда не приедут ни россияне, ни американцы, ни китайцы. Не знаю, о чем будет этот саммит. Тем не менее этот саммит нужно поддержать. Если мы [Словакия] получим приглашение, то примем в нем участие", - сказал Фицо.

Он в случае приглашения на саммит в Швейцарии лично примет в нем участие, несмотря на то что в день его проведения в Братиславе должна состояться инаугурация нового президента Словакии Петера Пеллегрини, избранного в ходе общенародного голосования 6 апреля.

Словацкий премьер проинформировал, что на завершившемся саммите ЕС были представлены итоги опроса населения стран сообщества. Участники встречи, по его словам, были "буквально шокированы" тем, что жители Европы желают мира. Для Фицо это неудивительно, так как его правительство постоянно подчеркивает, что выступает за скорейший мир на Украине и отвергает войну. Премьер отметил, что "такая особенная ситуация наступила перед выборами в Европарламент". Как в ней смогут добиться избрания политики, ратующие за продолжение военных действий, если их избиратели хотят мира, задался риторическим вопросом Фицо.

Он сказал, что на саммите было заслушано выступление президента Украины Владимира Зеленского, "который, как обычно, кричал за войну, [требовал] оружия и даже упрекал ЕС в том, что не все обещания, которые были даны [Киеву] в части предоставления снарядов и специальных боеприпасов, были выполнены".

В итоговый документ саммита ЕС, как сказал Фицо, было включено положение, что Украина главным образом нуждается в системах ПВО. При этом в заявлении содержится уточнение, что их предоставление является делом двусторонних отношений с Киевом государств - членов сообщества. "Кто может, пусть даст, а кто не хочет давать, пусть не дает", - пояснил премьер. Словакия, по его словам, не имеет такой возможности. 

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Словакия
США
Украина
Швейцария
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