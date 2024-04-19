Генсек НАТО считает, что Украина должна обеспечить себя солдатами самостоятельно

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После заявления Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину практически все страны альянса, за исключением разве что неугомонных прибалтов, у которых и собственных армий толком нет, открестились от этой идеи. Не поддерживают инициативу президента Франции и в руководстве альянса, что вполне объяснимо позицией США, категорически отказывающихся вступать в прямой военный конфликт в России. Что примечательно, не в восторге, по крайней мере на словах, от появления натовских военных на фронте и в Киеве, где настаивают лишь на возобновлении хотя бы в прежних объемах военной помощи.

Однако с последним пока что все проблематично, палата представителей Конгресса США лишь намеревается проголосовать по выделению денег Киеву и восстановлению военного снабжения, на что может уйти несколько месяцев. При этом западные союзники киевского режима, особенно некоторые европейцы, еще больше боятся поражения ВСУ и фактически требуют от Зеленского воевать с российской армией буквально «голыми руками» до тех пор, пока в стране не закончатся те, кто может держать оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри, в очередной раз заявил, что Украина должна сама обеспечить себя солдатами. Запад лишь обещает по мере сил и возможностей продолжать снабжать ВСУ оружием.

Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, чем они делают сейчас, как мы обсуждаем сегодня. Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина

— заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о недостатке военнослужащих у ВСУ.

Генсек НАТО напомнил, что на Украине недавно приняли новый законопроект об ужесточении мобилизации и выразил уверенность, что Киев примет необходимые меры, чтобы призвать в войска нужное количество людей. Страны альянса сосредоточили усилия на поиске возможностей передачи Украине систем ПВО, в том числе изучается вопрос финансирования этих поставок, добавил Столтенберг. Он также отметил, что есть обнадеживающие сигналы и послания из Конгресса США, где в ближайшие дни будет наконец-то рассмотрен пакет помощи в 61 миллиард долларов для Украины. Пока что, добавил генсек НАТО, ВСУ стоит полагаться на себя и некоторый рост военных поставок рядом стран Европы.