Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол

Посол Ирана заявил о намерении страны укрепить военное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Все слухи о ирано-российском оборонном сотрудничестве и том, что иранская техника используется некоторых конфликтах в регионе не соответствуют действительности. Иран намерен продолжать укреплять оборонные связи с Россией в соответствии с международным правом", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня армии Ирана.

По его словам, сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран.