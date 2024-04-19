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РИА Новости

Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил посол

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Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Посол Ирана заявил о намерении страны укрепить военное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тегеран намерен укреплять военное сотрудничество с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Все слухи о ирано-российском оборонном сотрудничестве и том, что иранская техника используется некоторых конфликтах в регионе не соответствуют действительности. Иран намерен продолжать укреплять оборонные связи с Россией в соответствии с международным правом", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня армии Ирана.

По его словам, сотрудничество России и Ирана не направлено против третьих стран.

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Страны
Иран
Россия
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