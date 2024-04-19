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Военное обозрение

На оснащении ВСУ замечены немецкие электромопеды EMU

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Источник изображения: topwar.ru

В октябре 2023 года немецкие власти сообщили о намерении передать на оснащение ВСУ в рамках военной помощи 50 электромотоциклов (электромопедов) модели EMU общей стоимостью €20 млн для украинских спецподразделений.

Как указывается в издании World Defence News, недавно они были замечены на вооружении Центра специальных операций «Восток» и используются для проведения скрытных миссий на сложной местности.

Байк EMU производства немецкой компании ACS оснащен электродвигателем, обеспечивающим практически бесшумное движение, что крайне важно для скрытного перемещения.

Имея радиус действия 60 км, эти велосипеды повышают мобильность украинских войск без необходимости частой подзарядки. Замена аккумуляторов занимает считанные секунды

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

При эксплуатации байков возможно полное отключение излучения света, что повышает скрытность хода при проведении ночных операций.

Как отмечается, «использование мотоциклов на фронте также практикуют русские». Применение данной техники дает возможность передвигаться, несмотря на размыв грунта, который препятствует перемещению тяжелых транспортных средств.

Источник изображения: topwar.ru

Со своей стороны отметим, что некоторые российские подразделения используют мотоциклы для совершения молниеносных налетов на противника, в частности, при захвате позиций неприятеля на переднем крае.

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