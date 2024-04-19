«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси

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В ходе проведения военного парада, состоявшегося 17 апреля 2024 года по случаю Национального дня армии, Иран представил новую версию недавно разработанной зенитно-ракетной системы Bavar-373, установленную на шасси грузовика МЗКТ-791300 8x8, который производится в Беларуси.

Новая модификация будет обладать теми же боевыми возможностями, что и российский комплекс С-400, способный перехватывать истребители пятого поколения, включая американский самолет-«невидимку» F-35

- полагают в иранской прессе.

Bavar-373 представляет собой мобильную систему ПВО, предназначенную для обнаружения и перехвата ракет, беспилотников и самолетов на больших дальностях и высотах. ЗРК планируется использовать для защиты территории и стратегических объектов страны от воздушных атак.

Bavar-373 позиционируется разработчиками в качестве аналога С-400 [при этом западные обозреватели полагают, что по ТТХ комплекс соответствует С-300]. Комплекс включает в свой состав несколько компонентов, в том числе пусковые установки, радар обнаружения, РЛС раннего предупреждения 3D с АФАР S-диапазона Meraj-4 и системы командования и управления для обнаружения, сопровождения и перехвата целей.

Bavar-373 способен запускать зенитную ракету Sayyad-4B иранского производства, которая является модернизированной версией Sayyad-4 – двухступенчатого твердотопливного перехватчика. ЗУР способна бороться с целями на дальности до 300 км и на высоте до 120 км.

Сообщается, что Sayyad-4B оснащена улучшенной ГСН, новой системой наведения и управления, а также усовершенствованной боеголовкой. Эти изменения были призваны увеличить дистанцию действия ракеты, точность и эффективность ее работы по широкому кругу целей, включая крылатые ракеты, беспилотники и самолеты.