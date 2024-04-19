Аргентина официально запросила у НАТО статус глобального партнёра альянса

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Аргентина намерена получить статус глобального партнера НАТО, власти страны уже подали заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщил министр обороны Аргентины Луис Петри.
Глава аргентинского военного ведомства прибыл в Брюссель, где провел встречу с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ, в ходе которой вручил письмо с просьбой рассмотреть заявку Аргентины на вступление в альянс в качестве глобального партнера. Власти Аргентины планируют восстановить все связи с альянсом, внедрив в вооруженных силах стандарты НАТО.
- заявил Луис Петри.
Причины такого решения не называются, но скорей всего, они связаны с новым президентом Аргентины Хавьерос Милеем, который взял резкий прозападный курс, практически обрубив все связи с Россией, но наладив их с Украиной.
Стоит отметить, что в Латинской Америке статус глобального партнера НАТО с 2018 года имеет Колумбия. С 2022 года она также является основным союзником США вне НАТО.