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Военное обозрение

Аргентина официально запросила у НАТО статус глобального партнёра альянса

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Источник изображения: topwar.ru

Аргентина намерена получить статус глобального партнера НАТО, власти страны уже подали заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщил министр обороны Аргентины Луис Петри.

Глава аргентинского военного ведомства прибыл в Брюссель, где провел встречу с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ, в ходе которой вручил письмо с просьбой рассмотреть заявку Аргентины на вступление в альянс в качестве глобального партнера. Власти Аргентины планируют восстановить все связи с альянсом, внедрив в вооруженных силах стандарты НАТО.

Я встретился с Мирчей Джонэ, заместителем генсекретаря НАТО. Я передал ему письмо, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации. Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО

- заявил Луис Петри.

Причины такого решения не называются, но скорей всего, они связаны с новым президентом Аргентины Хавьерос Милеем, который взял резкий прозападный курс, практически обрубив все связи с Россией, но наладив их с Украиной.

Стоит отметить, что в Латинской Америке статус глобального партнера НАТО с 2018 года имеет Колумбия. С 2022 года она также является основным союзником США вне НАТО.

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Страны
Аргентина
Колумбия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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