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Военное обозрение

Российский холдинг «Швабе» разработал комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост»

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Источник изображения: topwar.ru

Российский холдинг «Швабе», входящий в Ростех, разработал новый комплекс разведки с интеллектуальной видеоаналитикой. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Специалисты холдинга разработали разведывательный тепловизионный комплекс «Блокпост», позволяющий в автоматическом режиме обнаруживать личный состав и технику противника в любое время суток. Согласно заявленным характеристикам, комплекс «видит» человека на дистанции 3,5 км, автомобиль — 5 км. В случае необходимости оператор может запустить в воздух для доразведки беспилотник с тепловизором, способный находиться в воздухе до 50 минут и пролетать до 6 км.

В состав комплекса входят наземная оптико-электронная станция на поворотной платформе, миниатюрный беспилотный летательный аппарат 400Т с тепловизором, а также ретранслятор и пульты управления.

— говорится в сообщении.

Первые данные о разработке специалистами Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» холдинга «Швабе» комплекса дальней тепловизионной разведки появились в марте прошлого года. Тогда же сообщалось, что комплекс уже прошел испытания и вышел на этап создания первых образцов. В комплекс был интегрирован беспилотник тепловизионной разведки БПЛА-400Т, выпускаемый серийно и весьма активно применяемый в зоне СВО еще с 2022 года.

Будем надеяться, что в скором времени этот комплекс будет принят на вооружение и пойдет в войска. Как накануне заявил глава военного ведомства Шойгу, необходимо до минимума сократить все бюрократические проволочки при постановке на вооружение и запуске в серию необходимых в зоне СВО вооружений.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
БПЛА
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