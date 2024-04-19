США и Великобритания вводят санкции против Ирана в связи с атакой на Израиль

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и Лондон внесли в санкционные списки несколько физических и юридических лиц из Ирана за нанесение ударов по Израилю, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы защитили Израиль. Мы помогли им отразить эту атаку. И сегодня мы (...) вводим новые санкции и меры по экспортному контролю", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

На сайте Минфина США указывается, что под санкции попали 16 человек и 11 юрлиц.

Президент отметил, что в санкционные списки были внесены физические и юридические лица, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), министерством обороны Ирана и программой ракетной и беспилотной авиации иранского правительства.

Также вводятся меры контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к микроэлектронике.

В свою очередь, на сайте правительства Великобритании сообщается, что королевство внесло в санкционные списки семь физических и шесть юридических лиц, которые "позволяли Ирану проводить дестабилизирующую активность в регионе".

Байден сообщил, что все партнеры и союзники США либо уже ввели, либо введут в будущем дополнительные меры, чтобы ограничить дестабилизирующие военные программы Ирана.