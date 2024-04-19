Войти
Интерфакс-АВН

США и Великобритания вводят санкции против Ирана в связи с атакой на Израиль

269
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и Лондон внесли в санкционные списки несколько физических и юридических лиц из Ирана за нанесение ударов по Израилю, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы защитили Израиль. Мы помогли им отразить эту атаку. И сегодня мы (...) вводим новые санкции и меры по экспортному контролю", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

На сайте Минфина США указывается, что под санкции попали 16 человек и 11 юрлиц.

Президент отметил, что в санкционные списки были внесены физические и юридические лица, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), министерством обороны Ирана и программой ракетной и беспилотной авиации иранского правительства.

Также вводятся меры контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к микроэлектронике.

В свою очередь, на сайте правительства Великобритании сообщается, что королевство внесло в санкционные списки семь физических и шесть юридических лиц, которые "позволяли Ирану проводить дестабилизирующую активность в регионе".

Байден сообщил, что все партнеры и союзники США либо уже ввели, либо введут в будущем дополнительные меры, чтобы ограничить дестабилизирующие военные программы Ирана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Иран
США
Похожие новости
07.03.2007
Бизнес на оружии: рекорд за рекордом
02.03.2007
Эксгумация РСМД
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
22.02.2007
РОССИЯ - ИНДИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
20.02.2007
Панцирь для арабского неба. Российские оборонные предприятия начали показ вооружений в ОАЭ
26.12.2006
Бушер спасен
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:08
  • 16
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)