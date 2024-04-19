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ТАСС

США обучают военных противодействию дронам с учетом опыта украинских солдат

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Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

На полигонах уже проводятся учения американских бригад, которые должны выдерживать атаки дронов

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие США уже обучаются противодействию атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дроны) с учетом опыта украинских военных, полученного в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщила министр армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут на слушаниях в Сенате Конгресса.

"Мы решительно изучаем уроки, получаемые из того, что мы видим на Украине", - сказала Уормут. По словам министра, она наблюдала за процессом обучения украинских военных на одной из американских военных баз, после чего сделала вывод, что, "возможно, наши солдаты больше учились у них, чем они учились у нас". Представитель Пентагона отметила, что в американской армии изучают все эти уроки и внедряют в своих центрах подготовки.

Уормут пояснила, что на полигонах уже проводятся учения американских бригад, которые должны выдерживать атаки как "[разрозненных] дронов, так и [так называемого] роя дронов". "Мы проверяем наши бригады на предмет того, что мы видим на Украине. Это заставляет их корректировать свою тактику, <...>, чаще перемещать командные пункты, маскировать их", - сказала министр. 

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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Военные учения
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