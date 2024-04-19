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Военное обозрение

Председатель Нацсобрания ЦАР: с приходом русских друзей всё стало возвращаться в мирное русло

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Источник изображения: topwar.ru

Во второй половине прошлого века СССР более всех среди других государств приложил усилия для помощи африканским странам в антиколониальной борьбе. Советский Союз оказывал широкую поддержку обретшим независимость молодым государствам Черного континента политически, экономически и в военном отношении. И сейчас большинство народов Африки все это прекрасно помнят и ценят, как и вклад в неоколониальную борьбу уже Российской Федерации в настоящее время.

В последние годы целый ряд государств Африки окончательно избавляются от влияния и разграбления собственных ресурсов бывшими метрополиями. Центральноафриканская Республика, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, а в прошлом году и Нигер, окончательно порвав с колониальным прошлым, активно налаживают отношения с Россией. Такое усиление влияния РФ сильно раздражает Запад, в особенности те европейские страны, которые в свое время варварски и колонизировали Африку. Однако процесс этот, в основе которого еще с советских времен лежит равноправное и уважительное отношение нашего государства к свободе и независимости других стран, уже стал необратимым.

Одна из самых малонаселенных стран Африки и одна из самых бедных стран мира, Центральноафриканская Республика (ЦАР), получила формальную независимость от Франции еще в 1960 году. Однако это не дало молодому государству спокойствия и даже толики экономического развития, за все это время в стране произошло несколько госпереворотов и вспышек гражданской войны, население страдало от неконтролируемых бандитских группировок. После захвата власти лидером мятежной коалиции «Селека» Мишелем Джотодиа в 2013 году Совбез ООН ввел санкции против ЦАР.

Все стало меняться, когда в феврале 2016 года на президентских выборах победил ректор столичного университета Фостен-Арканж Туадера. Охрану президента с начала 2018 года осуществляют спецподразделения из России. Тогда же началось перевооружение армии российским оружием и обмундированием. В этот же период на помощь правительственным силам ЦАР пришли инструкторы ЧВК «Вагнер», роль которых в наведении порядка в стране сложно переоценить.

Источник изображения: topwar.ru

И вот что рассказывает о прошлом, до прихода России, и текущем положении дел в республике председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) ЦАР Симплис Матье Саранджи, заочно отвечая Западу по поводу того, что РФ не должна присутствовать в этой африканской стране. Он напомнил, что происходило в государстве в 2013 году, когда людей убивали, дома были разрушены, инфраструктура уничтожена и «не было никого, кто пришел бы на помощь центральноафриканскому народу».

Но с приходом наших русских друзей мы увидели, как все начинает возвращаться в нормальное русло. То, что мы потеряли вчера, мы сейчас отвоевываем

— подчеркнул Саранджи, добавив, что это было бы невозможно без «наших русских друзей».

По словам председателя Национального собрания ЦАР, те, кто говорит, что Россия не должна присутствовать в республике и на Африканском континенте в целом, просто ничего не понимают. Именно усилия РФ могут гарантировать мир и процветание народам Африки, уверен Саранджи, который неоднократно посещал нашу страну. В последний раз председатель Нацсобрания ЦАР был в Москве в середине марта этого года, став одним из иностранных наблюдателей на президентских выборах. 16 марта он встретился со своим российским коллегой — председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

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Буркина-Фасо
Гвинея
Мали
Нигер
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Франция
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ООН
Проекты
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