"Яжемать!" всех бомб. Глава ЕК хочет взять евроВПК под свой контроль

Ведь это она пуще прочих разгоняла страхи перед "российской угрозой". Стало быть, управление "оборонкой", обязанной своими объемами этой благодатной параноидальной среде, может считаться легитимным откатом – "еврокомиссионными", одним словом.

Дождавшись, когда стихнет кипиш, вызванный новостями о том, что ее делом занялась прокуратура ЕС (теперь уже и там ищут коррупционную составляющую в ее схемах по поставкам вакцин от ковида в пандемию), Урсула фон дер Ляйен опять вышла на охоту за новыми источниками дохода. Хотя сама говорит, что движима одной лишь заботой об обороноспособности сообщества. Вдруг все забыли, как она "заботилась" о его здоровье, путая "свою личную шерсть с государственной". Узнав, что военные бюджеты стран Евросоюза выросли на 20 процентов, она призвала объединить весь ВПК под руководством Еврокомиссии, чтобы повысить ее эффективность.

"Ну и мое личное влияние", – не стала добавлять она совсем не из ложной скромности, а чтобы не палиться. Хотя, кажется, что ей это стоило большого труда, поскольку сквозь брючный костюм видно, как ее распирает от собственной значимости. Ведь это она пуще прочих разгоняла страхи перед "российской угрозой". Стало быть, управление "оборонкой", обязанной своими объемами этой благодатной параноидальной среде, может считаться вполне себе легитимным откатом – "еврокомиссионными", одним словом.

Тем более ее давно притягивает милитаризм. Она и бундесвером управляла. Правда, через одно место, навязывая ему сексуальную толерантность и однополую инклюзивность. И на замену Йенсу Столтенбергу пробовалась. Но кастинг у Джо Байдена не прошла. Вот будь они лет на сорок моложе, она была бы более убедительной. Сумела же семь раз убедить мужа в том, что оно им надо. Дети то есть, которыми, по слухам, они практически не занимались в силу занятости и общественных нагрузок. Зато она и теперь вправе исполнить: "Яжемать!". Еще и всех бомб. По крайней мере, тех, что ускоренными темпами штампуются благодаря ее нытью по укронацистам.

Пусть ее совсем не для этого главой ЕК утверждали. А чтобы занималась сугубо гражданскими делами – экономикой, благосостоянием, социалкой. Но это же скучно, муторно и требует каких-то знаний. Хотя ей и акушерского диплома хватило, чтобы понять, что все потуги бесплодны. Тем более в руках гинеколога. Вот война – это, сразу видно, мать родна. Золотая жила. И не одна, если тянуть эти жилы со всех, мотивируя их "российской агрессией". С таким военным активом ей тот же генсек НАТО кланяться станет, ибо надо будет еще разобраться, что к чему прилагается: ЕС к альянсу или наоборот.

Чем не новые горизонты влияния, которые она расширит, если ее оставят на второй срок после июньских выборов в Европарламент. Надо же что-то свеженькое предложить. И вроде казалось, что все у нее на мази, но орбаны всякие воду мутят – отставки требуют из-за провала по всем направлениям. А иди-знай, сколько таких орбанов в депутаты пробьется. Вот и засуетилась Урсула. Но пока ее идея с прикарманиванием ВПК повисла в воздухе. При всем уважении к должности главы ЕК большинство понимает, какая проныра ее занимает. Хоть и "мать всех бомб", но по сути – всего-то пустая болванка.

Михаил Шейнкман