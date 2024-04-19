Победа России не за горами. Летом Украина окажется в безвыходной ситуации (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: победа правых в Европе обеспечит России победу на Украине

ЕС заявляет о своем намерении помогать Украине до самого конца, но получится ли? Корреспондент Al Jazeera обсудил этот вопрос с арабским политологом. Эксперт уверен: есть одно условие, из-за которого западная поддержка Киева сильно сократится, а Москва приблизится к победе.

В марте Совет ЕС согласовал руководящие принципы формирования бюджета Евросоюза на 2025 год, которые предусматривают стабильную помощь Украине, несмотря на некоторые трудности в преддверии выборов в Европарламент.

"Совет подтверждает, что ЕС по-прежнему привержен предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине столь долго, сколько потребуется, а также поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления", – говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе.

Бюджет ЕС на 2025 год играет ключевую роль в разработке и реализации долгосрочных целей и политических приоритетов, согласованных ЕС, среди которых – не допустить победу России на Украине.

Европа полна решимости ослабить российскую военную машину и помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть в этом конфликте, а также восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по случаю двухлетней годовщины начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

98 миллиардов евро с начала конфликта

Общий объем европейской поддержки Киева с начала конфликта (по состоянию на март 2024 года) достиг 98 миллиардов евро, из которых 33 миллиарда– военная помощь. Кроме того, ЕС объявил о запуске крупнейшей в своей истории миссии по военной подготовке, во время которой планируют обучить 15 тысяч украинских солдат.

Брюссель заверил Киев, что продолжит удовлетворять "насущные военные и оборонные потребности Украины". Напомним, что он обязался поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов.

18 марта Совет ЕС принял решение увеличить финансовый "потолок" Европейского фонда мира, созданного в 2021 году для оказания военной помощи странам-партнерам и финансирования военных миссий ЕС за рубежом в рамках Общей внешней политики и политики безопасности. Финансовый "потолок" увеличится на пять миллиардов евро путем создания специального Фонда помощи Украине.

"С помощью фонда мы продолжим поддерживать Украину всеми возможными средствами и столь долго, сколько это потребуется", – заявил Боррель.

В феврале лидеры ЕС утвердили программу помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год.

Средства фонда будут передаваться Украине на "поддержку работы правительства, выплату зарплат и пенсий, предоставление основных государственных услуг, а также восстановление и реконструкцию" страны. Первый транш в рамках программы составил 5,4 миллиарда евро.

Две трети суммы будет представлена в виде кредитов, а оставшиеся 17 миллиардов – в виде грантов, вычтенных из бюджета ЕС (1,074 триллиона евро) на период с 2021 по 2027 год.

Политолог и журналист Хусейн аль-Ваэли считает, что создание этого фонда сигнализирует о том, что Европа продолжит оказывать помощь Украине. Евросоюз исключает победу России. Но если это произойдет, то будет иметь негативные последствия для стран – членов НАТО, находящихся на периферии ЕС, таких как Польша, Латвия и Литва.

Финансовая, экономическая и гуманитарная помощь Украине составляет 31% от общего объема европейских средств. На втором месте – военная поддержка (27%), далее идёт помощь, направленная украинским беженцам (17%), а уже после следуют гранты и кредиты (5,9%).

Поддержка по нескольким причинам

Финансирование Киева объясняется несколькими причинами. Первая – Украина считается "первой линией обороны" НАТО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев нуждается в постоянной финансовой помощи, чтобы победить, и что это главный приоритет ЕС на 2024 год.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил европейским СМИ, что финансовая помощь Украине – это инвестиция в безопасность Евросоюза. Он призвал не допустить победы Москвы в конфликте, поскольку она якобы представляет собой серьезную "угрозу европейским ценностям".

Вывод украинских подразделений из Авдеевки в середине февраля 2024 года вызвал тревогу у европейцев, тем более что это стало первым крупным достижением российских военных со взятия Артемовска в мае 2023 года.

Оана Лунгеску, заслуженный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, заявила, что такое развитие событий "представляет опасность не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом".

"Потеря Авдеевки – это последствие задержки поставок западного оружия. Страны НАТО и Евросоюза подписали контракт на 1,2 миллиарда долларов на закупку артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Но этого недостаточно, и украинцы не получат оружие так быстро, как они того хотят", – добавила она.

Украина – страна-кандидат на вступление в ЕС с декабря 2023 года. В частности, условиями для получения финансирования от Евросоюза является ускоренная программа внедрения различных реформ и изменений в государственную структуру Украины, чтобы соответствовать европейским стандартам. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели подчеркнул, что "Европа продолжит поддерживать Украину, пока она имеет статус страны-кандидата"

Но что происходит на деле? По данным Кильского института мировой экономики (IfW), поддержка Германии Украине с начала конфликта составила 17,1 миллиарда евро, а Франция – вторая по величине экономика в ЕС – выделила всего 540 миллионов евро.

Польша – страна, граничащая с Украиной и опасающаяся российской "угрозы" – выделила три миллиарда евро, Италия – 690 миллионов, а Испания – 340 миллионов.

Если европейцы и хотят изменить ситуацию, они должны превратить свои финансовые обязательства в осязаемые действия. Однако ЕС страдает от бюрократии в процессе принятия решений и столкновений национальных интересов государств-членов, считает Лунгеску.

Европа финансирует Украину

21 и 22 марта проходил очередной саммит лидеров стран Евросоюза. Они заявили, что необходимо продолжить оказывать всестороннюю помощь Украине, чтобы одержать военную победу над Россией.

Лидеры ЕС договорились ускорить предоставление Украине всей необходимой военной помощи, включая один миллион артиллерийских боеприпасов. Чехия выступила с инициативой закупки боеприпасов у стран, не входящих в Евросоюз.

Но самым опасным шагом является изучение возможности использования доходов от замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины, несмотря на предупреждения со стороны Москвы.

В феврале депутаты Европейского парламента от партии "Национальное объединение" раскритиковали первый транш средств, оцениваемый в 50 миллиардов евро. Депутат Европарламента Тьерри Мариани раскритиковал тот факт, что финансирование Украины совпало с протестами фермеров по всей Европе, а другие политики назвали это "провокацией" и пустой тратой денег.

Венгрия и Словакия выступают против финансирования Украины. Однако их ряды, вероятно, будут пополняться. Причин тому несколько: увеличение стоимости конфликта, замедление экономического роста в еврозоне и призывы к пересмотру финансирования в период с 2024 по 2027 год.

Масштаб разрушений на Украине показывает, что ЕС столкнется с колоссальными финансовыми трудностями. По оценкам Всемирного банка, Европейской комиссии и Организации Объединенных Наций, стоимость планируемого восстановления Украины оценивается в 411 миллиард долларов (388 миллиардов евро).

В докладе говорится, что почти 20 секторов экономики Украины уже серьезно пострадали. Более семи миллионов человек оказались ввернуты в нищету. Пятнадцать лет человеческого развития были потеряны.

Одержимость Трампом и крайне правыми

Исследование, проведенное Европейским советом по международным отношениям, привело к шокирующим результатам: европейцы демонстрируют поразительный пессимизм относительно победы Украины. Результаты также показывают, что большинство европейцев поддерживают Киев, но только 10% считают, что он способен победить Москву. Большинство опрошенных полагают, что конфликт завершится урегулированием посредством дипломатии.

"Наш опрос показывает, что большинство европейцев хотят избежать победы России. Но они также не верят, что Украина сможет захватить какие-то территории", – говорит Марк Леонард, один из экспертов, участвовавших в подготовке исследования.

Евросоюз опасается, что в среднесрочной перспективе у него будет мало пространства для маневра в связи с предстоящими выборами в США. Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного решения конфликта на Украине еще до инаугурации, а это означает, что любая помощь Киеву прекратится, если урегулирование не будет достигнуто.

Проукраинский фронт внутри Евросоюза с настороженностью относится к потенциальной угрозе, связанной с усилением крайне правых в Европарламенте в 2024 году.

Отчет, опубликованный аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям, показал рост популярности правых за счет левоцентристов и зеленых. Ожидается, что популисты станут лидерами голосования в девяти странах ЕС, что приведет к возникновению большой популистской коалиции, включающей членов парламента (ультраправые, христиано-демократы и консерваторы).

Политолог и журналист Хусейн аль-Ваэли считает, что если крайне правые победят в таких влиятельных европейских странах, как Франция или Германия, то это приведет к сокращению финансирования Украине и, как следствие, к решительной победе русских.

"Рассматриваются разные варианты на случай победы крайне правых. Например, обсуждается возможность, основанная на совместном предложении министров иностранных дел стран НАТО, создать фонд для финансирования Украины на сумму сто миллиардов долларов, который не будет зависеть от хода и результатов выборов в Европарламент или президентских выборов в США", – отметил он.

Автор: Тарик аль-Кизани (طارق القيزاني)