Военный эксперт Никулин: США хотят обескровить Евросоюз руками Зеленского

Вашингтон руками президента Украины Владимира Зеленского хочет обескровить экономику Европейского союза. Об этом 18 апреля «Известиям» заявил политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее в этот день Зеленский в видеообращении к лидерам Евросоюза признал продвижение российских войск, потребовав у Запада «всё, чтобы держать фронт».

«Зеленский будет высасывать все соки из Евросоюза столько, сколько сможет. Его для этого и поставили США. Основная задача всей этой американской авантюры на Украине — обескровить Евросоюз. С этой задачей Зеленский вполне справляется. Украина уже должна более $200 млрд, ЕС потом на такую же сумму закупит американского вооружения, взамен того, что он передал уже Украине. Ничего личного — только бизнес», — сказал эксперт.

Никулин добавил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень тревожная, у них снарядный голод. Американский ВПК не может произвести столько снарядов, сколько нужно Украине, указал собеседник издания.

Накануне военный эксперт, политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что никакие силы не способы переломить ситуацию на фронте в пользу Украины. Он указал на то, что ВСУ не хватает боеприпасов, а моральный дух солдат крайне низок, поэтому зарубежные СМИ начинают «подготавливать почву» к поражению Киева.

Также 17 апреля военный эксперт Алексей Суконкин заявил в беседе с «Известиями», что возможное наступление России в мае может обернуться для Киева потерей новых территорий. Он указал на то, что ВСУ слишком ограничены в своих решениях: формирование новых частей или доукомплектование старых возможно только в варианте наполнения пехотой, потому что нет техники, нет боеприпасов для тяжелого вооружения.

В марте газета The Washington Post писала о критической нехватке боеприпасов для систем противовоздушной обороны Украины. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности политики отметили: такая ситуация для Вооруженных сил Украины может грозить тем, что из пяти ракет они вскоре смогут поразить всего лишь одну, передали в издании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.