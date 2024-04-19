«Изменит баланс на поле боя»: показаны кадры испытаний нового турецкого дрона-камикадзе Kemankes 2

Источник изображения: topwar.ru

16 апреля 2024 года турецкий производитель беспилотников Baykar объявил о начале испытаний своей последней разработки в области барражирующих боеприпасов – изделия Kemankes 2, показав соответствующие кадры.

Новая модель основана на базовой версии Kemankes 1, которая была продемонстрирована в прошлом году. Однако усовершенствованная модификация оснащена реактивным двигателем, который позволяет пролететь свыше 200 км и находиться в воздухе более часа.

Дрон-камикадзе выглядит крупнее своего предшественника. Он разработан для нанесения ударов по высокоприоритетным целям, находящимся в глубине боевых порядков противника.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает производитель, на новую версию установлена оптическая система наведения с поддержкой искусственного интеллекта, которая позволяет Kemankes 2 действовать с высокой точностью даже в неблагоприятных погодных условиях [видимо, речь идет о так называемом «машинном зрении»]. Дрон оборудован средствами защиты от радиоэлектронных помех.

Источник изображения: topwar.ru

Он изменит баланс на поле боя, выполняя автономный полет с помощью системы автопилота, поддерживаемой ИИ, и нейтрализуя стратегические цели с высокой точностью

- полагает разработчик.

Базовая версия Kemankes 1 была представлена на выставке TEKNOFEST 2023, а ее испытания были успешно проведены в июне 2023 года при запуске с разведывательно-ударного БПЛА Bayraktar TB2.