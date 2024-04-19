Войти
Военное обозрение

«Изменит баланс на поле боя»: показаны кадры испытаний нового турецкого дрона-камикадзе Kemankes 2

333
0
0

Источник изображения: topwar.ru

16 апреля 2024 года турецкий производитель беспилотников Baykar объявил о начале испытаний своей последней разработки в области барражирующих боеприпасов – изделия Kemankes 2, показав соответствующие кадры.

Новая модель основана на базовой версии Kemankes 1, которая была продемонстрирована в прошлом году. Однако усовершенствованная модификация оснащена реактивным двигателем, который позволяет пролететь свыше 200 км и находиться в воздухе более часа.

Дрон-камикадзе выглядит крупнее своего предшественника. Он разработан для нанесения ударов по высокоприоритетным целям, находящимся в глубине боевых порядков противника.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает производитель, на новую версию установлена оптическая система наведения с поддержкой искусственного интеллекта, которая позволяет Kemankes 2 действовать с высокой точностью даже в неблагоприятных погодных условиях [видимо, речь идет о так называемом «машинном зрении»]. Дрон оборудован средствами защиты от радиоэлектронных помех.

Источник изображения: topwar.ru

Он изменит баланс на поле боя, выполняя автономный полет с помощью системы автопилота, поддерживаемой ИИ, и нейтрализуя стратегические цели с высокой точностью

- полагает разработчик.

Базовая версия Kemankes 1 была представлена на выставке TEKNOFEST 2023, а ее испытания были успешно проведены в июне 2023 года при запуске с разведывательно-ударного БПЛА Bayraktar TB2.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
БПЛА
Похожие новости
08.08.2018
Военные новости: вести из мира барражирующих дронов-боеприпасов
24.04.2018
Турция модернизировала дроны-камикадзе собственного производства
13.10.2017
Военные новости: военные роботы России
10.08.2015
Дикие БАРСы: чего боятся Хокинг, Маск и Возняк
22.06.2015
Интервью главы турецкого департамента оборонной промышленности
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
22.04.2013
Беспилотники как символ бесконтактных войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:08
  • 16
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)