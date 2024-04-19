Ходаковский: Украина в ходе противостояния с Россией включила механизм на самоликвидацию

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Замначальника Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по ДНР Александр Ходаковский оценил текущую ситуацию на Украине после двух лет военного конфликта с Россией и сделал довольно мрачный прогноз по поводу будущего этого полуразвалившегося государства. Размышления по этой теме экс-комбриг «Востока» изложил в своем телеграм-канале.

Прежде всего он отметил, что общая численность Вооруженных сил России в настоящее время практически не изменилась по сравнению с периодом непосредственно перед началом СВО. Выбытие военнослужащих компенсируется в основном за счет добровольцев-контрактников и баланс постоянно поддерживается в районе фиксированного количества войск.

На Украине ситуация кардинально иная, Киев вынужден буквально сгребать всё более-менее подходящее для службы население дабы хотя бы восполнить потери в рядах ВСУ. Очевидно, что тотальная мобилизация наиболее трудоспособной части мужского населения все более подрывает жизненные силы страны.

Постоянный надрыв уже привел потенциал Украины к отрицательным значениям, и без «искусственной вентиляции легких» больной выжить не в состоянии

— уверен Ходаковский.

Причем главная беда Украины в том, что такое состояние дел характерно не только для периода военного противостояния. Даже прекращение в ближайшее время войны не принесет облегчения стране, ее ждет как минимум стагнация, а скорее ухудшение ситуации во всех сферах. Достаточно вспомнить, что даже не до начала СВО, а и в «домайданное» время Украина существовала в основном за счет внешних кредитов. После февраля 2022 года зависимость Киева от иностранной помощи стала тотальной и необратимой, теперь самовоспроизводство стало в принципе невозможным.

Украина очевидно подошла к положению Финляндии во время советско-финской войны

— проводит историческую параллель Ходаковский.

Он напомнил, что ход той войны в чем-то схож с нынешним противостоянием на Украине. Тогда финская армия порою добивалась военных успехов, но ресурсное превосходство СССР в конечном итоге оказалось решающим. Правда, есть и серьезное отличие. В какой-то момент Финляндия поняла, что если не остановится, то не просто проиграет войну, но и рискует перестать существовать как государство и нация. Тогда финны приняли единственно верное решение, однако сегодняшняя Украина явно на это не готова.

У финнов хватило здравого смысла осознать это — у Украины, видимо, включились механизмы на самоликвидацию

— констатировал полковник НМ ДНР в отставке.