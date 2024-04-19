В РВВДКУ состоялось открытие тематической выставки "День инноваций ВДВ"

Посетители у самоходного миномета «Дрок» на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» К-4386, представленного в экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

ЦАМТО, 18 апреля. На базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) 18 апреля состоялось открытие тематической выставки технологий и разработок "День инноваций ВДВ".

Приветствовал участников выставочной и научно-деловой программ первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Открыл "День инноваций ВДВ" временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Николай Чобан.

"Сегодня на территории прославленного Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова открывается выставка. Цель проведения этого мероприятия – создание условий для развития и внедрения инновационной продукции в интересах Воздушно-десантных войск", – подчеркнул генерал-майор Николай Чобан.

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах ВДВ принимают участие порядка 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса, профильных предприятий промышленности и конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций органов военного управления Минобороны России, которые представили более 400 образцов, технологий, инновационных решений и экспонатов. Порядка 30 организаций демонстрируют свою продукцию на выставочной площадке впервые.

В первый день работы выставки с участием командования Воздушно-десантных войск, представителей органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, заводов-изготовителей, конструкторских бюро, военнослужащих ВДВ и курсантов РВВДКУ прошла презентация и осмотр экспозиции, представленной в 13 тематических кластерах, посвященных развитию воздушно-десантной техники и воздушно-десантной подготовке, инженерному обеспечению, водолазной и специальной подготовке, вооружению, военной и специальной технике для ВДВ, технологиям двойного назначения, средствам связи и АСУ, средствам экипировки и бронезащиты, средствам маскировки, разведки и беспилотной авиации.

В пятницу, 19 апреля, пройдут мероприятия научно-деловой программы, посвященные развитию техники, вооружения и перспективам развития средств десантирования.

"День инноваций ВДВ" проводится с 2018 года. Его организатором является Военно-научный комитет Воздушно-десантных войск. Благодаря продуманной организации ВНК ВДВ тематическая выставка стала престижной для предприятий оборонно-промышленного комплекса и позволяет предприятиям продемонстрировать свои последние достижения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.