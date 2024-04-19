Маск встретится с руководством компаний индийской космической отрасли

Глава Tesla планирует посетить Индию 21-22 апреля

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Tesla Илон Маск во время визита в Индию встретится с представителями местной космической отрасли. Об этом сообщила газета Economic Times.

Американский бизнесмен планирует посетить Индию 21-22 апреля, где встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. Ожидается, что Маск обсудит ускорение запуска в Индии услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink и строительство завода по совместному выпуску электромобилей. В частности, он может объявить об инвестициях в новый завод на $2-3 млрд.

По данным Economic Times, правительство Индии также организовывает встречу Маска с руководством индийских стартапов в космической отрасли. Среди приглашенных компаний называются Agnikul Cosmos, Bellatrix Aerospace, Skyroot Aerospace, Dhruva Space, SatSure, Pixxel и Digantara. Как отмечает издание, последние две использовали для запуска своих спутников ракеты SpaceX.

"Речь будет идти о планах индийской космической отрасли. Раньше у нас не было частного сектора в космической промышленности. Теперь правительство запустило много инициатив, в том числе ослабило требования для прямых инвестиций в отрасль. Целью встречи будет демонстрация возможностей подающего надежды частного сектора космической промышленности и поговорить об инновационных технологиях индийских компаний", - рассказал на условиях анонимности руководитель одной из приглашенных компаний.

При этом собеседник издания подчеркнул, что основным фокусом визита Маска остаются выход на местный рынок системы Starlink и налаживание производства электроавтомобилей. В преддверии визита стало известно, что министерство коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии официально одобрило предложение Маска о запуске в республике услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink.