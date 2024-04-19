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В США представили подводный дрон с неограниченной автономностью

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Manta Ray
Прототип подводного дрона Manta Ray.
Источник изображения: Northrop Grumman

TWZ: в США представили подводный дрон с неограниченной автономностью Manta Ray

Компания Northrop Grumman представила первый прототип подводного дрона Manta Ray, который разрабатывают в рамках одноименной программы Агентства перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA). Аппарат может получить практически неограниченную автономность, пишет The War Zone (TWZ).

По данным DARPA, прототип предназначен для длительных миссий в условиях, в которых не могут работать люди. В задней части корпуса аппарата, который внешне похож на ската, разместили два гребных винта. Отмечается, что испытания прототипа начнутся в 2024 году.

В рамках проекта хотят создать подводный аппарат, срок службы которого не ограничен парой дней. Отмечается, что беспилотник Northrop Grumman оснащен «энергосберегающими технологиями», подробности о которых не раскрывают. «Northrop также разработала технологию сбора энергии, которая, как утверждается, способна обеспечивать Manta Ray практически неограниченные расстояния и автономность», — пишет издание.

Созданная специалистами Northrop Grumman и Seatrec станция для подводных дронов Mission Unlimited, которая пока существует только на бумаге, сможет извлекать энергию из температурного градиента океана и преобразовывать ее в электричество. Для зарядки подводных аппаратов планируют использовать самоизолирующийся разъем wet-mate, обеспечивающий соединение под водой.

Автор предположил, что Manta Ray сможет нести маленькие беспилотники, боеприпасы, а также оборудование для разведки, поиска мин и подводного картографирования.

В феврале в Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что перспективный морской подводный беспилотник «Суррогат-В», который разработали специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», способен обеспечивать скрытность обитаемых подлодок.

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Страны
США
Компании
DARPA
Northrop Grumman
ОСК
Проекты
БПЛА
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