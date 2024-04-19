Правительство Швейцарии одобрило декларацию о присоединении к инициативе ESSI

ЦАМТО, 18 апреля. Федеральный совет Швейцарии одобрил декларацию о присоединении к меморандуму о взаимопонимании по принципам совместных закупок в рамках возглавляемой Германией инициативы в области ПВО European Sky Shield Initiative (ESSI).

Европейская инициатива "Небесный щит" (ESSI) была предложена канцлером Германии Олафом Шольцем в августе 2022 года для усиления европейской системы противовоздушной обороны с целью защиты от авиационных или ракетных ударов и повышения совместимости за счет совместной закупки и обслуживания наземных систем ПВО, логистики и обучения, а также обмена информацией о воздушной обстановке. До Швейцарии декларацию о присоединении к меморандуму о взаимопонимании подписали 11 стран.

Улучшение координации при закупках, а также совместная реализация проектов закупок средств ПВО в Европе позволит странам извлечь выгоду, экономя средства за счет масштаба приобретения и улучшая функциональную совместимость между ВС стран-участниц проекта. Это также позволит сотрудничать в сфере обучения, обслуживания систем и логистики. Как заявлено, участие Швейцарии в ESSI, в первую очередь, направлено на улучшение координации проектов закупок наземных средств ПВО, аспектов обучения и логистики.

Меморандум о взаимопонимании устанавливает общие положения, согласно которым государства-участники могут реализовывать проекты и программы совместных закупок наземных средств ПВО в рамках ESSI. Он также регулирует, как государства-участники могут обмениваться информацией о возможностях в других сферах сотрудничества, таких как логистика или обучение. В рамках ESSI могут заключаться соглашения по отдельным проектам и программам.

Даже после подписания декларации о присоединении Швейцария может самостоятельно решать, где и в какой степени она будет участвовать в ESSI и какие системы закупит. Присоединение к ESSI не является решением в пользу приобретения конкретной системы. Подписание декларации о присоединении не налагает на участника никаких обязательств.

Федеральный совет принял решение об участии Швейцарии в ESSI 28 июня 2023 года. 7 июля министр обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии Виола Амхерд и министр обороны Австрии Клаудиа Таннер в ходе трехсторонней встречи с участием министра обороны ФРГ Бориса Писториуса подписали письмо о намерениях по присоединению к ESSI, а также дополнительную декларацию Швейцарии и Австрии. Подписание меморандума о взаимопонимании является реализацией письма о намерениях.

В дополнительной декларации Швейцария и Австрия изложили свои оговорки в связи с законом о нейтралитете, например, исключающие любое участие в международных военных конфликтах.

На следующем этапе с комитетами Федерального собрания по иностранным делам и политике безопасности будут проведены консультации по вопросу присоединения к меморандуму о взаимопонимании. Если комитеты не выразят каких-либо серьезных оговорок, Федеральный совет утвердит декларацию о присоединении.