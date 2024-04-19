Разведывательная робособака на вооружении подразделений реактивной артиллерии НОАК попала в кадр

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена работа китайских робособак в связке с артиллерийскими соединениями НОАК. В частности, на кадрах можно увидеть учения артиллерийской бригады 77-й армии сухопутных войск Западного командования НОАК.

В ходе учений в позиционный район прибыли расчеты реактивных систем залпового огня PHL-03, после чего разведчиками были направлены на передовую роботизированных собак, в задачи которых входили оценка обстановки на местности и вскрытие позиций условного противника. Координаты обнаруженных целей разведчики передали на командный пункт артиллерии, после чего по ним отработали РСЗО.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, можно увидеть, что в армейских подразделениях НОАК для корректировки огня применяются не только БПЛА, но и другие роботизированные платформы. Китайские роботизированные собаки Unitree Go1 способны развивать скорость передвижения до 17 км/ч, оснащены адаптивными суставами и интеллектуальной системой слежения.

Также китайские робособаки могут оснащаться автоматом QBZ-95 калибра 5,8 мм, а в варианте с пусковой установкой способны выстреливать дымовые шашки или мини-гранаты.

Таким образом, можно отметить, что армия Китая, учитывая растущие угрозы со стороны коллективного Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе, меняет тактику своих действий, при этом опираясь на знания, извлеченные из анализа проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине.