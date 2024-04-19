Войти
Военное обозрение

Разведывательная робособака на вооружении подразделений реактивной артиллерии НОАК попала в кадр

299
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена работа китайских робособак в связке с артиллерийскими соединениями НОАК. В частности, на кадрах можно увидеть учения артиллерийской бригады 77-й армии сухопутных войск Западного командования НОАК.

В ходе учений в позиционный район прибыли расчеты реактивных систем залпового огня PHL-03, после чего разведчиками были направлены на передовую роботизированных собак, в задачи которых входили оценка обстановки на местности и вскрытие позиций условного противника. Координаты обнаруженных целей разведчики передали на командный пункт артиллерии, после чего по ним отработали РСЗО.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, можно увидеть, что в армейских подразделениях НОАК для корректировки огня применяются не только БПЛА, но и другие роботизированные платформы. Китайские роботизированные собаки Unitree Go1 способны развивать скорость передвижения до 17 км/ч, оснащены адаптивными суставами и интеллектуальной системой слежения.

Также китайские робособаки могут оснащаться автоматом QBZ-95 калибра 5,8 мм, а в варианте с пусковой установкой способны выстреливать дымовые шашки или мини-гранаты.

Таким образом, можно отметить, что армия Китая, учитывая растущие угрозы со стороны коллективного Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе, меняет тактику своих действий, при этом опираясь на знания, извлеченные из анализа проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
10.07.2014
«MILEX» - выставка, отражающая тенденции и перспективы мирового рынка вооружений
09.07.2014
Выставка MILEX отражает основные тенденции и перспективы мирового рынка вооружений
14.05.2014
Готовность к технологической войне
25.04.2014
Интервью с министром обороны Казахстана в 2009-2014 гг. Адильбеком Джаксыбековым
18.12.2013
Строить – не ломать
11.07.2011
Будущее за беспилотными самолетами
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:08
  • 16
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)