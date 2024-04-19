Бекхан Оздоев проверил ход модернизации предприятий боеприпасной отрасли в Татарстане

ЦАМТО, 18 апреля. Индустриальный директор Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, член Бюро Союзмаша России Бекхан Оздоев посетил ряд оборонных предприятий Госкорпорации в Татарстане, где идет масштабная модернизация.

Объем инвестиций в обновление и расширение производственных мощностей составляет 70 млрд. руб.

В ходе визита Б.Оздоев провел рабочие встречи и оценил промежуточные результаты инвестиционной программы. Она позволит модернизировать и расширить мощности предприятий боеприпасной отрасли в Татарстане. Благодаря этому заводы нарастят производство в несколько раз по приоритетным позициям. Это поможет оснастить российскую армию всем необходимым и выполнить гособоронзаказ.

"Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и правительство Татарстана оказывают большую поддержку. В рекордные сроки только на Казанском пороховом заводе реконструируются 40 объектов. Вводятся в эксплуатацию сотни единиц оборудования, создаются новые рабочие места на высокотехнологичных фабриках. Создаются все условия для качественного и своевременного исполнения гособоронзаказа в условиях растущих потребностей армии", – сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Ростех выпускает современные боеприпасы и специальные средства для Вооруженных сил РФ. Среди них артиллерийские и танковые выстрелы, термобарические боеприпасы, высокоточные боеприпасы и другие средства поражения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".