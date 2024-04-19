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ЦАМТО

МНО Польши заказало дополнительные БЛА "ФлайАй"

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БЛА FlyEye
БЛА FlyEye.
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 18 апреля. На предприятии польской компании WB Electronics S.A. 17 апреля состоялась церемония подписания контракта на поставку ВС Польши малоразмерных разведывательных БЛА "ФлайАй".

Мероприятие прошло в присутствии министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша.

Предметом контракта, заключенного Агентством по вооружениям МНО Польши с WB Electronics S.A., является поставка ВС Польши 7 комплектов БЛА "ФлайАй", технической документации, пакетов ремонта, логистики и обучения. Стоимость и сроки поставки БЛА не раскрываются.

Поставка БЛА "ФлайАй" в последней версии будет завершена к концу этого года. В ноябре прошлого года ВС Польши уже получили 5 комплектов модернизированных в рамках заключенного в декабре 2022 года контракта БЛА версии "ФлайАй" v 3.6. Доработки коснулись модификации навигационной системы, усиления кибербезопасности и интеграции БЛА с АСУ управления огнем Topaz.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2023 года Агентство вооружений МНО Польши заключило с компанией WB Electronics S.A. (подразделение WB Group) рамочный контракт на поставку вооруженным силам страны около 1700 дополнительных БЛА (около 400 комплексов) в последних версиях "ФлайАй", а также пакетов логистики и обучения. Соглашение действует до конца 2035 года.

В ходе встречи с журналистами в сентябре 2023 года руководство WB Group заявило, что в 2024 году компания сможет производить около 200 комплектов "ФлайАй" в год. Как заявил президент WB Electronics Петр Войцеховский, более 90% БЛА экспортируются, в первую очередь, на Украину.

Взлетный вес БЛА "ФлайАй" составляет 12 кг, длина – 1,8 м, размах крыла – 3,6 м, масса полезной нагрузки – до 6 кг. Аппарат оснащен малошумным электрическим двигателем с литий-полимерными аккумуляторами, складывающимся тянущим винтом, но может выполнять полет в режиме планирования. Продолжительность полета БЛА – 150 мин., практический потолок – 3500 м. Аппарат развивает скорость 60-120 км/ч и может эксплуатироваться при скорости ветра до 75 км/ч. Максимальная дальность применения в зоне прямой видимости – 50-180 км.

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Страны
Польша
Украина
Компании
WB Electronics
Проекты
БПЛА
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