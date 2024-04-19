МНО Польши заказало дополнительные БЛА "ФлайАй"

ЦАМТО, 18 апреля. На предприятии польской компании WB Electronics S.A. 17 апреля состоялась церемония подписания контракта на поставку ВС Польши малоразмерных разведывательных БЛА "ФлайАй".

Мероприятие прошло в присутствии министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша.

Предметом контракта, заключенного Агентством по вооружениям МНО Польши с WB Electronics S.A., является поставка ВС Польши 7 комплектов БЛА "ФлайАй", технической документации, пакетов ремонта, логистики и обучения. Стоимость и сроки поставки БЛА не раскрываются.

Поставка БЛА "ФлайАй" в последней версии будет завершена к концу этого года. В ноябре прошлого года ВС Польши уже получили 5 комплектов модернизированных в рамках заключенного в декабре 2022 года контракта БЛА версии "ФлайАй" v 3.6. Доработки коснулись модификации навигационной системы, усиления кибербезопасности и интеграции БЛА с АСУ управления огнем Topaz.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2023 года Агентство вооружений МНО Польши заключило с компанией WB Electronics S.A. (подразделение WB Group) рамочный контракт на поставку вооруженным силам страны около 1700 дополнительных БЛА (около 400 комплексов) в последних версиях "ФлайАй", а также пакетов логистики и обучения. Соглашение действует до конца 2035 года.

В ходе встречи с журналистами в сентябре 2023 года руководство WB Group заявило, что в 2024 году компания сможет производить около 200 комплектов "ФлайАй" в год. Как заявил президент WB Electronics Петр Войцеховский, более 90% БЛА экспортируются, в первую очередь, на Украину.

Взлетный вес БЛА "ФлайАй" составляет 12 кг, длина – 1,8 м, размах крыла – 3,6 м, масса полезной нагрузки – до 6 кг. Аппарат оснащен малошумным электрическим двигателем с литий-полимерными аккумуляторами, складывающимся тянущим винтом, но может выполнять полет в режиме планирования. Продолжительность полета БЛА – 150 мин., практический потолок – 3500 м. Аппарат развивает скорость 60-120 км/ч и может эксплуатироваться при скорости ветра до 75 км/ч. Максимальная дальность применения в зоне прямой видимости – 50-180 км.