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ТАСС

На Окской судоверфи заложили танкер для ВМФ России

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Александр Гальперин / РИА Новости

Речь идет о малом морском танкере проекта 23630 "Аргунь"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Малый морской танкер (ММТ) для ВМФ России заложен в четверг на Окской судоверфи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в городе Навашино Нижегородской области на Окской судоверфи состоялась торжественная церемония закладки малого морского танкера проекта 23630 "Аргунь", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, от Военно-морского флота России в церемонии принял участие заместитель главнокомандующего ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Кияшко. Он отметил, что закладка нового судна имеет большое значение для вспомогательного флота ВМФ, интенсивность работы которого растет из года в год.

После постройки и проведения цикла испытаний танкер будет передан ВМФ и будет нести службу на одном из флотов.

ММТ проекта "Аргунь" является головным судном проекта 23630. По этому проекту планируется постройка серии судов. Первым серийным должен стать танкер "Юрий Халиуллин", который будет наименован в честь доктора технических наук, профессора, контр-адмирала Юрия Михайловича Халиуллина, внесшего большой вклад в подготовку инженерных кадров для ВМФ и поддержание технической готовности кораблей ВМФ.

Танкер имеет полное водоизмещение более 4 700 тонн при длине 86 м. Он способен ходить во льдах и может использоваться для дозаправки топливом и пресной водой кораблей и судов в море, на рейде и у причала. Скорость полного хода судна - 12 узлов, дальность плавания - 2500 миль при автономности 30 суток. Экипаж судна - 29 человек, группа антитеррора - 8 человек. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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