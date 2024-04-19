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ТАСС

Учения ВС РФ и Таджикистана по уничтожению террористов завершились на полигоне Харб-Майдон

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Российские военнослужащие на полигоне Харб-Майдон
Российские военнослужащие на полигоне Харб-Майдон.
Источник изображения: © Фото пресс-службы Центрального военного округа

Военные отработали управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Совместные учения вооруженных сил России и Таджикистана, стартовавшие 15 апреля, завершились. Воинские контингенты стран отработали организацию применения вооруженных сил для уничтожения террористов и управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы.

"Совместное двустороннее учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан завершилось на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что воинские контингенты двух стран отработали подготовку подразделений к выполнению задач в условиях горной местности, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся незаконных вооруженных формирований. 

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