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ТАСС

Член Конгресса предложила сторонникам идеи оказания помощи Киеву вступить в ВСУ

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Член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин
Член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

Тейлор-Грин также сообщила, что американский народ выступает за заключение мирного соглашения между Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) предложила внести поправку в законопроект о помощи Киеву, согласно которому проголосовавшие за него должны будут вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Любому члену Конгресса, который проголосует за этот законопроект, будет необходимо вступить в ряды украинской армии", - говорится в документе, опубликованном в соцсети X. "Если вы хотите финансировать войну, почему бы вам на нее не отправиться? Покажите свою поддержку Украине", - написала она.

Тейлор-Грин 17 апреля высказала мнение, что американский народ выступает за заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее она заявляла, что предоставленная США военная помощь Киеву в форме кредита никогда не будет возвращена, что в итоге может привести к серьезным финансовым последствиям для будущих поколений американцев.

В США несколько месяцев обсуждают запрос администрации на выделение более $100 млрд на помощь Израилю и Украине, а также противодействие Китаю и России. Ряд республиканцев выступил против продолжения оказания помощи Киеву, который, по признанию военного командования США, сейчас сталкивается с "отчаянными условиями на поле боя" без обещанной американской помощи. В конце марта спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон заявил о готовности вновь рассмотреть вопрос возобновления поддержки Украины, но предоставляя ее в кредит, а также направить на эти цели "конфискованные активы российских олигархов". 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Разное
Кредитование
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