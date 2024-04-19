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ТАСС

Казахстан и Россия планируют запустить программы совместных космических исследований

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Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана
Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана.
Источник изображения: Роскосмос/РИА Новости

Министр науки и высшего образования республики Саясат Нурбек отметил, что на сегодняшний день в республике действуют семь филиалов ведущих российских университетов, в том числе филиал МАИ на Байконуре

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Казахстан и Россия намерены запустить новые программы совместных научных, космических исследований, а также расширить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

"Сегодня у нас запланирована встреча с ректором МАИ (Московский авиационный институт - прим. ТАСС), где мы будем перезапускать, расширять также программы по ИИ, запускать новые программы в сфере совместных космических, научных исследований", - сказал он на совещании министров образования государств - членов ШОС. Нурбек отметил, что сотрудничество с Россией в сфере высшего образования для Казахстана "в первую очередь - это абсолютный стратегический приоритет". Он напомнил, что на сегодняшний день в республике действуют семь филиалов ведущих российских университетов, в том числе филиал МАИ на Байконуре.

В апреле в Минцифры Казахстана сообщили ТАСС, что начало эксплуатации космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на Байконуре планируется на 2028 год. В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации космического ракетного комплекса "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планирует запускать оттуда. 

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
МАИ
Проекты
AI
Байконур
Союз-5 РН
ШОС
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