Индия упростила иностранные инвестиции в космический сектор

Как отмечает The Economic Times, объявление об этом решении сделали после того, как власти республики одобрили предложение Илона Маска о запуске в стране услуг системы Starlink

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство Индии упростило правила внесения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в производство спутников и ракет-носителей, а также строительство космодромов. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Утвержденные властями поправки в Правила управления иностранной валютой (недолговыми инструментами) отменяют предусмотренные обязательные согласования инвестиций с властями. Также разрешено увеличить долю иностранных инвесторов до 74% в финансировании производства спутников и оборудования для приема и обработки их данных. Прямые иностранные инвестиции в производство ракет-носителей и строительство космодромов предусмотрены на уровне 49%, при увеличении доли потребуются согласования инвесторов с индийским правительством.

Как отмечает The Economic Times, о либерализации иностранных инвестиций в космический сектор власти объявили после того, как ранее на этой неделе Министерство коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии официально одобрило предложение американского миллиардера Илона Маска о запуске в республике услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink.

Предложение Маска рассматривалось местными властями более трех лет. В декабре 2021 года принадлежащая миллиардеру компания SpaceX создала в Индии филиал для предоставления услуг мобильной спутниковой системы по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Внедрение Starlink в Индии сдерживалось отсутствием лицензии от властей, ускорить предоставление которой Маск намерен добиться во время предстоящей 21-22 апреля поездки в республику.

В Нью-Дели намечена встреча Маска с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой будут обсуждаться инвестиции компании Tesla на сумму около $2 млрд и строительство завода электромобилей.