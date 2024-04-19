Войти
ТАСС

Индия упростила иностранные инвестиции в космический сектор

282
0
0
РН GSLV Mark III
Индийская ракета-носитель GSLV Mark III.
Источник изображения: defence.pk

Как отмечает The Economic Times, объявление об этом решении сделали после того, как власти республики одобрили предложение Илона Маска о запуске в стране услуг системы Starlink

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство Индии упростило правила внесения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в производство спутников и ракет-носителей, а также строительство космодромов. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Утвержденные властями поправки в Правила управления иностранной валютой (недолговыми инструментами) отменяют предусмотренные обязательные согласования инвестиций с властями. Также разрешено увеличить долю иностранных инвесторов до 74% в финансировании производства спутников и оборудования для приема и обработки их данных. Прямые иностранные инвестиции в производство ракет-носителей и строительство космодромов предусмотрены на уровне 49%, при увеличении доли потребуются согласования инвесторов с индийским правительством.

Как отмечает The Economic Times, о либерализации иностранных инвестиций в космический сектор власти объявили после того, как ранее на этой неделе Министерство коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии официально одобрило предложение американского миллиардера Илона Маска о запуске в республике услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink.

Предложение Маска рассматривалось местными властями более трех лет. В декабре 2021 года принадлежащая миллиардеру компания SpaceX создала в Индии филиал для предоставления услуг мобильной спутниковой системы по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Внедрение Starlink в Индии сдерживалось отсутствием лицензии от властей, ускорить предоставление которой Маск намерен добиться во время предстоящей 21-22 апреля поездки в республику.

В Нью-Дели намечена встреча Маска с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой будут обсуждаться инвестиции компании Tesla на сумму около $2 млрд и строительство завода электромобилей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
Похожие новости
18.02.2019
Как Илон Маск обошел космическую программу России
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
09.01.2018
Чужие победы
15.05.2017
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
20.03.2017
Разбор полетов
01.07.2014
Россия проигрывает космическую гонку Китаю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:08
  • 16
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)