BI: на поле боя сложились благоприятные для российского прорыва условия

Положение Украины все более отчаянное, пишет Business Insider. На фоне проволочек с американской помощью у ВСУ заканчивается жизненно важное военное снаряжение. На поле боя сложились благоприятные для прорыва российских сил условия.

Том Портер (Tom Porter), Миа Янкович (Mia Jankowicz)

Похоже, что шансы Украины на победу в конфликте с Россией, который длится уже третий год, тают.

Все решительнее звучат предупреждения президента Владимира Зеленского о том, что его страна может проиграть, если не получит 60 миллиардов долларов американской помощи, которую отказываются предоставить республиканцы в Конгрессе.

“Сможем ли мы выстоять? Нет”, — заявил недавно Зеленский в интерью PBS о перспективах Украины в том случае, если она не получит финансирования.

Столь же откровенно в недавнем интервью высказался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Дайте уже нам эти чертовы “Пэтриоты””, — потребовал он в мартовском интервью журналу Politico, имея в виду американские системы ПВО для защиты от российских ракет, которые бьют по украинским городам и инфраструктуре.

По сообщениям, ситуация на линии фронта на востоке и юге Украины складывается все более отчаянная: Россия превосходит Украину по огневой мощи три к одному. Некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть.

Высокопоставленные украинские военные чиновники в беседе с Politico признали, что Россия сможет прорваться там, где сосредоточит свое готовящееся летнее наступление.

Россия наверняка сможет “прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках”, заявили они изданию на условиях анонимности.

“Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта”, — сказал Business Insider аналитик корпорации РЭНД Брайден Сперлинг.

Проволочки с западной помощью также усложняют Киеву защиту городов и ключевой инфраструктуры, включая электростанции, от шквала российских ракет и беспилотников.

В прошлом году Украина отражала до 90% российских атак с помощью систем ПВО “Пэтриот”, но сейчас этот показатель в ряде случаев упал почти до 30%. Россия же тем временем наращивает воздушные удары, пользуясь ширящимися брешами в обороне ВСУ.

Украина также испытывает серьезные кадровые трудности. Киев не публикуют регулярных данных о военных потерях, но к осени прошлого года, по оценкам американских должностных лиц, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 190 000 солдат.

Россия же, благодаря гораздо большему населению, успешно увеличила численность вооруженных сил, компенсировав огромные первоначальные потери (ну откуда они могут быть "огромными"? – разве что в устах украинских и американских "аналитиков". – Прим. ИноСМИ), заявил в начале апреля представитель Госдепартамента.

Потеряв много техники в первые дни конфликта, Россия перевела экономику на военные рельсы и наладила стабильные поставки боеприпасов, получая при этом беспилотники и ракеты от таких союзников, как Иран и Северная Корея (и как обычно – никаких доказательств. – Прим. ИноСМИ).

Путинская стратегия — выждать, пока решимость Запада ослабнет, а важнейшая помощь Украине сократится, а затем добиться победы в том или ином виде — похоже, оправдывается.

Если пакет помощи США так и не поступит, “риск российского прорыва существенно возрастает”, сказал Сперлинг. “Даже в лучшем случае это ограничит возможности Украины и в итоге приведет лишь к еще бóльшим потерям личного состава и военной техники”, — добавил он.

Роль Запада

Без помощи Запада Украина сидит на “голодном пайке”, рассказал Business Insider эксперт Института изучения войны Джордж Баррос.

В интервью репортеру Business Insider Шинед Бейкер один американский доброволец, воюющий за Украину, полностью объяснил потерю Авдеевки снарядным голодом.

Западное вооружение, включая танки, поступает в “символических” количествах, сказал Баррос.

Это не только ослабляет интенсивность огня ВСУ, но и грозит подорвать весь подход к стратегическому планированию.

В силу своей скудности техника становится для офицеров на вес золота, поскольку они не знают, когда появится замена, сказал Баррос, добавив: “Это вынуждает их менять тактику и осторожничать, поскольку потери заведомо исключены”.

Яркий пример тому — многомесячные колебания США из-за передачи баллистических ракет ATACMS в преддверии прошлогоднего контрнаступления.

“Было больно смотреть, как Украина начала атаковать юг Запорожья без них”, — сказал Баррос. По его словам, ATACMS могли бы уничтожить авиабазу в Бердянске, откуда взлетали российские вертолеты.

Вместо этого, говорит он, они безнаказанно “покрошили” поставленные Западом немецкие танки “Леопард”.

“С точки зрения планирования кампании это крайне обескураживает, потому что в идеале украинцы должны были иметь возможность ударить по базе российских вертолетов еще до начала наступления”, — заметил он.

Авиабаза стала первой целью ВСУ, когда ATACMS наконец прибыли.

Все эти разочарования на поле боя усугубили и без того напряженную политическую ситуацию в США.

Баррос сказал, что есть “недобросовестные спорщики и политики”, которые “указывают на неудачи украинского контрнаступления летом 2023 года”, а затем говорят: “Посмотрите, сколько денег мы вбухали в Украину. Посмотрите, сколько всего мы ей передали”. Но они не удосужились разобраться в фактах, считает он.

Эмоциональные качели — восторг насчет очередной западной системы вооружений, которая якобы упрочит перспективы Украины, сменяющийся паникерством, тоже сильно мешают плодотворной дискуссии, считает эксперт по авиации из Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк.

Это приводит к тому, что как западные партнеры, так и украинская сторона выдвигают крайне нереалистичные ожидания, чтобы как-то уравновесить крайний пессимизм, сказал он.

Между тем начались переговоры о перспективе создания рассчитанного на пять лет фонда под эгидой НАТО в размере 100 миллиардов долларов. Это подается как один из шагов, чтобы снизить влияние США на судьбу Украины.

Такой фонд и перспектива надежной долгосрочной помощи дадут командирам возможность гораздо эффективнее планировать сражения. Но эти предложения будут окончательно доработаны только в июле, сообщили дипломаты Politico, и пока нет никакой гарантии, что они воплотятся в жизнь.

Продвижению России может помешать ее военная слабость

Украина в срочном порядке крепит оборону перед масштабным наступлением России, которое ожидается этим летом.

Она строит тысячи километров многоуровневых рубежей для защиты своей территории, по сути, повторяя прошлогоднюю тактику России.

Однако советник военного руководства Украины Николай Белесков из Национального института стратегических исследований в Киеве, рассказал iPaper, что для максимальной эффективности такая оборона должна прикрываться артиллерийским огнем — а его Украине как раз не хватает.

“Глубокоэшелонированная оборона, усиленная препятствиями, работает лишь в том случае, если подкреплена должной огневой мощью”, — сказал он.

Украина добивается поразительных успехов даже при том, что Россия превосходит ее по вооружению и численности войск, а ее решимость сражаться остается непоколебимой.

Дальние удары беспилотников серьезно сказались на российском нефтегазовом секторе, откуда Москва черпает средства для финансирования своей кампании на Украине, а передовые и дешевые морские беспилотники ВСУ нанесли серьезный урон Черноморскому флоту России и помогли сохранить важнейший морской коридор для экспорта украинского зерна.

Аналитики также отмечают, что слабость российской армии не дает Кремлю возможности воспользоваться ситуацией. Несмотря на уязвимости ВСУ, успехи России в этом году пока весьма скромны: так, она захватила лишь Авдеевку в феврале.

Россия давно страдает от серьезных проблем — никудышные офицеры, чересчур жесткая командная структура и низкий боевой дух солдат, которых нередко бросают в лобовые атаки на украинские позиции с большими потерями (эти "аналитики" явно морочат голову читателям, ситуация как раз обратная, что признавали более компетентные авторы: потери ВСУ гораздо выше из-за отсутствия боеприпасов. – Прим. ИноСМИ).

Сперлинг считает, что помешать запланированному наступлению также могут большие потери бронетехники от украинских беспилотников и неспособность установить господство в воздухе.

“Из-за этого России будет сложнее воспользоваться любой брешью в украинских рубежах”, — сказал он.

Как будет выглядеть поражение Украины?

Но если помощь США все же иссякнет, а европейские союзники Украины так и не нарастят поставки, чтобы восполнить возникший дефицит, Украине наверняка будет грозить поражение. Неясно лишь, какую форму оно примет.

Бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб сказал Business Insider, что захватывать всю Украину у России, скорее всего, нет ни ресурсов, ни желания.

“Чтобы завоевать всю Украину, России придется собрать силу, во много раз превышающую ее нынешнюю армию, а оккупация и управление этой территорией окажется чрезвычайно кровавой и дорогостоящей. Поэтому шансы, что она на это пойдет, мизерны”, — сказал Биб.

Однако, по его словам, Россия наверняка попытается захватить больше земель к востоку Днепра, которые она считает своими по праву, и создать “ничейную землю” с мощными укреплениями, отделяющими захваченные части Украины от остальной части страны.

Вопреки всем неудачам Украина продолжает яростно сопротивляться. Сперлинг считает, что исход конфликта пока не поддается прогнозам.

“Чтобы Украина потерпела полный разгром, должен произойти серьезный крах фронта и падение боевого духа, — объяснил он. — А учитывая стойкость Украины и проблемы, с которыми сталкиваются российские вооруженные силы, я считаю, что риск низкий. Но при этом не нулевой”.