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Украина проиграла. Это понимают все, кроме Вашингтона и Голливуда (Fox News, США)

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Ситуация в США перед инаугурацией Дж. Байдена
Ситуация в США перед инаугурацией Дж. Байдена.
Источник изображения: © РИА Новости Юки Ивамура

Fox News: поражение Украины осознали все, кроме Голливуда и Вашингтона

Украина проиграла в конфликте, и в этом уверены 90% европейцев, сообщает Fox News. Однако на Капитолийском холме и в Голливуде упорно отрицают реальность. Американцы не понимают три простые вещи, которые уже давно осознали европейцы.

Они игнорируют тот факт, что российская армия стала больше, чем в момент начала конфликта, и составить ей конкуренцию Украине не под силу

10 апреля звезды Голливуда вместе с вашингтонскими политиками потребовали от Конгресса принять законопроект о военной помощи, предусматривающий выделение Киеву очередных 60 миллиардов долларов. Но все они заблуждаются. Конфликт проигран, и в этом уверены 90% европейцев.

Странно, если для вас это неожиданность. В конце февраля лондонская газета "Таймс" опубликовала результаты опроса, в котором жителям всего континента задали один простой вопрос: сможет ли Украина победить Россию? Лишь 10% ответили "да". Они явно видят нечто такое, что недоступно для понимания среди голливудских звезд, в Белом доме и на Капитолийском холме. И моментов здесь три.

Во-первых, для победы Украине не хватает солдат. Киев потерял минимум 70 тысяч убитыми, и еще 100 тысяч оказались неэффективными в бою. А это кризис. Как 11 апреля заявил командующий Объединенными силами Украины, украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в семь-десять раз. Эта оценка прозвучала через три дня после того, как его коллега генерал Александр Павлюк признал, что независимо от количества прибывающей из Америки и Европывоенной помощи, для дальнейшей борьбы им не хватает более полумиллиона солдат.

Справедливости ради надо отметить, что украинский парламент осознает кризис. Недавно он принял новый закон о мобилизации, но популярностью среди украинских граждан он не пользуется. Неясно, каким образом они наберут необходимые кадры и наберут ли вообще. Кроме того, солдаты на передовой требуют ротации, чтобы вернуться домой к нормальной жизни и побороть приобретенные за время боевых действий зависимости. Но парламент Украины отказал им, чем нанес сокрушительный удар по моральному духу.

Естественно, Белый дом и защитники Украины будут настаивать на том, что потери несет не только Украина, но и Россия. Но это уже не актуально. Теперь Пентагон заявляет, что Москва оправилась от потерь, и ее мощь превышает довоенные показатели на 15%.

Это подводит нас ко второй причине, почему 90% европейцев считают, что Киев проиграл: военная машина Запада не поспевает.Как один высокопоставленный киевский военный рассказал в недавнем интервью, Украина не способна производить все необходимое, равно как и США с Европой. На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует — и это основная проблема.

Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники как самостоятельно, так и с помощью Китая. Кстати, по оценкам Пентагона, русские компенсировали все ранее уничтоженные танки. Иными словами, президенту России Владимиру Путину удалось выдержать санкционный шторм — и не только.

Это подводит нас к третьей и последней причине, почему только 10% европейцев считают Украину способной победить: плохое руководство. К несчастью для Запада и его пропаганды, российский народ в большинстве своем возлагает вину за конфликт на силы НАТО и поддерживает план Путина. Да, некоторые опросы общественного мнения и неофициальные данные позволяют говорить о небольшом внутреннем недовольстве. Но в основном русские сплотились и чувствуют себя уверенно.

Чего не скажешь о президенте Украины Владимире Зеленском и его народе. Во-первых, он никак не справится с безудержной коррупцией, в том числе среди членов правительства и в рядах ВСУ. Как в ноябре журналу Time Magazine рассказал его помощник, на Украине не работают никакие меры по борьбе с коррупцией. "Люди [во власти] воруют так, будто завтра не наступит".

К тому же самого Зеленского критикуют за незнание истинного состояния армии и неоправданно жестокое руководство. В совокупности, вероятно, именно поэтому все больше украинцев считают, что конфликт уже проигран. Опрос, проведенный осенью, показал, что 42% из них готовы заключить мир с русскими, лишь бы все закончилось. В январе 2023 года таких было всего 29%.

И, честно говоря, эти 42% правы. Основные моменты сделки все еще обсуждаются; переговоры начинались в апреле 2022 года, но западные державы их сорвали, чтобы продвинуть заявленную президентом Джо Байденом цель смены режима в Москве. Однако сейчас она абсолютно недостижима и совершенно безрассудна.

Вместо этого планета должна сосредоточиться на мире, а не на выделении еще 60 миллиардов долларов военной помощи, которая, по словам даже украинских генералов, все равно их не спасет. Такова суровая реальность, которую, в отличие от голливудских звезд и политиков округа Колумбия, осознают 90% европейцев.

Автор: Брайан Дин Райт (Bryan Dean Wright)

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